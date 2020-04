TPMP : Camille Combal apparaît pour la première fois depuis son départ

Depuis son départ en 2018, Camille Combal n'était pas apparu dans Touche pas à mon poste. Devenu animateur sur TF1, il a pris les commandes de deux émissions phares avec Danse avec les stars et Qui veut gagner des millions ?, ainsi que le nouveau programme à succès Mask Singer. Si le choix de l'animateur s'est avéré gagnant, il n'oublie pas pour autant Cyril Hanouna. Ce jeudi 2 avril, Camille Combal a prouvé qu'il suivait toujours l'émission de C8. Animant depuis chez lui "Ce soir chez Baba", Cyril Hanouna a organisé le jeu “Qui veut gagner des milliers ?” pour récolter des fonds et venir en aide aux Hôpitaux de Paris et de France. Un nom qui rappelle celui de TF1 et a fait réagir Camille Combal.

"Un très bel anniversaire à l'émission TPMP"

En vidéo, l'animateur a lancé avec humour : "Simplement les gars, je suis pas content. Vous faites Qui veut gagner des milliers ?, vous me prévenez pas. Attendez, il y a des droits, c'est un jeu sérieux les mecs, c'est pas Strike (...) Il va falloir trouver un arrangement à l'amiable à un moment donné, sinon ce n'est pas possible". Camille Combal a ensuite repris son sérieux pour saluer l'initiative : "Le plus important, c’est que ça rapporte le max aux associations pour le personnel soignant, vous tous qui continuez de bosser pour que l’on puisse tenir ce confinement". Alors que TPMP vient de fêter ses dix ans, Camille Combal a profité de son apparition pour remercier Cyril Hanouna et les téléspectateurs : "J'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire à l'émission TPMP, bien sûr. Merci à Cyril, merci aux camarades, puis surtout un immense merci aux téléspectateurs de TPMP à qui je dois tant, qui me suivent maintenant depuis pas mal d'années, qui continuent à me suivre. Merci beaucoup pour la force, vous êtes adorables"

.donne son avis sur "Qui veut gagner des milliers" et laisse un petit message pour les 10 ans de — @TPMP (@TPMP) April 2, 2020

Par Marie Merlet