TPMP : Carla Moreau et Kevin Guedj quittent Les Marseillais pour C8

Carla Moreau et Kevin Guedj forment l'un des couples emblématiques de la télé-réalité. Révélés dans l'émission "Les Marseillais" diffusée sur W9, Carla Moreau et Kevin Guedj ont d'abord connu des débuts amoureux difficiles. Entre trahisons et tromperies, difficile à l'époque d'imaginer qu'ils seraient aujourd'hui fiancés et parents d'une petite fille prénommée Ruby. Et pourtant, Carla Moreau et Kevin Guedj ont surpris tous les téléspectateurs. Aujourd'hui heureux malgré une récente période difficile durant laquelle Carla Moreau a été accusée d'avoir eu recours à de la sorcellerie pour nuire à ses amis marseillais, le couple s'est rendu sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce jeudi 3 juin 2021. Et ce, pour faire une grande annonce aux téléspectateurs.

Carla Moreau et Kevin Guedj ont déjà prévu la suite

Carla Moreau et Kevin Guedj ont annoncé qu'ils quittaient la bande des Marseillais. Mais pas de panique, ils ne sont pas à court de projets. En contrat d'exclusivité avec W9 pendant encore quelques mois, Carla Moreau et Kevin Guedj ont déjà prévu la suite. Et c'est sur C8 avec Cyril Hanouna qu'ils poursuivront leur carrière télévisuelle. Comme l'ont annoncé les trois protagonistes ce jeudi 3 juin 2021 dans "Touche pas à mon poste", Carla Moreau et Kevin Guedj ont proposé plusieurs concepts d'émissions à H2O Productions, société de production de Cyril Hanouna. Si le couple est resté évasif quant aux concepts, Carla Moreau et Kevin Guedj ont néanmoins révélé que les téléspectateurs pourront toujours suivre leur vie ainsi que l'évolution de leur petite Ruby.

"On a décidé d'arrêter Les Marseillais" annoncent Carla Moreau et Kévin Guedj en exclusivité dans #TPMP ! pic.twitter.com/Mfde6ytJST — TPMP (@TPMP) June 3, 2021

Par Matilde A.