TPMP : Christophe Carrière dévoile son salaire (exclu vidéo)

Christophe Carrière est une des figures de "Touche pas à mon poste". Le journaliste y a distillé son savoir, notamment en termes de cinéma, de 2010 à 2017 puis depuis 2019. Invité sur Non Stop People, le critique de cinéma évoque sa participation à l’émission de Cyril Hanouna et le fait qu’on ne l’y voit plus. "Cyril ne m’appelle pas, Cyril fait sa table, c’est le fait du prince", explique le journaliste. "Il est débordé, on n’a pas les mêmes emplois du temps. On s’est toujours très bien entendu avec Cyril car on respecte ce que chacun fait", continue Christophe Carrière qui révèle avoir été peiné par l’interview donnée par François Viot : "C’était super aigre et méchant", commente-t-il, "C’est le jeu de l’émission, ça va, ça vient. Je ne m’attendais pas à cette espèce de charge venant de François Viot" ajoute-t-il. Quant à ses relations avec les autes chroniqueurs, Christophe Carrière révèle que c’est avec Philippe Lucas, l’entraîneur de natation, qu’il s’est le moins bien entendu.

Pas un des salaires les plus élevés

Quant à la case argent, le journaliste et écrivain a bien voulu se confier en dévoilant son salaire dans TPMP. "Sur Touche pas à mon poste, quand je fais une émission, je suis à 500 euros par émission", révèle-t-il. Qui est le mieux payé des chroniqueurs ? "A mon avis, c'est ou Benjamin Castaldi ou Matthieu Delormeau. Je ne connais pas les chiffres. Eux ils facturent, comme moi. Je crois que Jean-Michel Maire, c'est le même salaire que moi, 500 euros", répond le journaliste avant de préciser "[qu']il n'y a pas de salaires mirobolants non plus". "Maintenant, je crois que c'est beaucoup moins payé, parce que l'émission est réduite", estime-t-il Christophe Carrière.

Par Non Stop People TV