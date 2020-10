TPMP : Christophe Dechavanne recadre Bigflo et Oli

"Pour ou contre les animaux dans les émissions de télé ?" Ce mercredi 7 octobre 2020, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur l’interdiction "progressive" des animaux sauvages dans les cirques itinérants instaurée Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Pour participer au débat, le producteur de C8 a invité Christophe Dechavanne, le premier animateur français a avoir eu des animaux sauvages sur les plateaux de ses émissions en plus d’avoir animer "La ferme célébrité".

Masque sur le visage, béquille et voix cassée… son arrivée sur le plateau a surpris bon nombre d’internautes qui se sont inquiétés pour lui. Mais avant de donner son avis sur le sujet, l’acolyte de Laurence Boccolini dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !", a tenu à recarder Bigflo et Oli. Venus faire la promotion de leur documentaire, disponible très prochainement sur Netflix, ils ne s’attendaient pas à ce que le visage culte du petit écran leur lance à peine arrivé : "D’abord je suis très content d’être là. Parce que si vous pensiez faire une émission où on parle des animaux et où je ne suis pas là, c’est même pas en rêve".

Dechavanne, un "has been" ?

Dans la foulée, il a tenu à régler ses comptes avec les deux frères : "J’adore ces deux petits gars. L’histoire est très jolie, mais en revanche je les ai entendus ici dire : ‘Oh Dechavanne de toute façon c’est un has been’. Je suis là, les gars !". "Mais c’était il y a six ans", a tenté de les défendre Isabelle Morini-Bosc. Loin de se rappeler leurs propos, les deux frères ont essayé de se défendre : "Je me souviens qu’il y avait eu une émission où on a parlé de toi, mais on n'a pas dit ça…". "Mais vous parlez anglais", les a repris Christophe Dechavanne.

"Je ne me souviens pas du tout d’avoir dit ça", a répondu Bigflo avant que l’animateur ne conclut le débat par : "Non, mais peu importe. On n’est pas là pour ça. Pardon, franchement. Je suis à la cool !"

Par C.F.