TPMP - Christophe Dominici mort : Bernard Laporte ému, il rend hommage à son ami

La nouvelle de la mort de Christophe Dominici a été un véritable choc pour ses proches et pour ses amis. L’ancien joueur de rugby a été retrouvé mort ce mardi 24 novembre à 48 ans dans le parc de Saint-Cloud après une chute de plusieurs mètres. Sous le choc après la perte de son ami, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a accepté de réagir quelques heures après la terrible annonce auprès de nos confrères du Parisien : "Je m'exprimerai peut-être plus longuement dans la soirée dans le cadre du point presse du XV de France. Même si c'est dur, je me dois de lui rendre hommage. Mais ça va être dur, sincèrement. Je l'aimais tellement ! Quel con alors… Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. Je l'avais souvent Christophe… C'est comme ça". Refusant de s’exprimer dans d’autres médias, Bernard Laporte a finalement accepté l’invitation de Cyril Hanouna.

"C’est difficile à encaisser"

Présent dans TPMP ce mercredi 25 novembre, Bernard Laporte s’est montré particulièrement ému en évoquant Christophe Dominici : "D’abord merci de lui rendre hommage, je crois qu’il le mérite. Je suis venu, j’ai refusé toutes les télés, je suis venu parce que d’abord c’est pas une émission de sport, et que ça m’a touché. Je me suis dit ‘faut que tu y ailles’. Je crois encore une fois que c’était mon devoir, c’est pas simple. Je l’ai appris, je me garais dans Paris, c’était un ami à nous qui me dit "je suis à côté de Christophe il s’est jeté". Je me dis "quoi qu’est ce que tu me racontes ?". D’abord je ne sais pas s’il s’est jeté, si c’est accidentel etc, il y a une enquête il ne faut pas aller plus vite qu’eux. Mais c’est vrai que c’est difficile à encaisser parce que c’était tout ce que j’aime. C’était la rage, Christophe c’était l’envie de vivre. Il avait un réel besoin des autres, ça c’est clair, mais on avait besoin énormément de lui et je vous garantis que des histoires j’écrirais un livre sur sa vie parce que 24h sur 24 ça vivait. Il était généreux et c’est pour ça que j’ai du mal à comprendre cette fin de vie".

