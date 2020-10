TPMP : comment Vincent Perrot a été recruté pour l'émission (Exclu vidéo)

Le 28 août dernier, Cyril Hanouna a fait sa rentrée sur C8 aux commandes de trois émissions : "Touche pas à mon poste", "À prendre ou à laisser" et "Balance ton post". Dans chaque programme, de nouvelles recrues ont été engagées par le présentateur star de la chaîne. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers pas de Vincent Perrot dans "Touche pas à mon poste". L'animateur de 55 ans a rejoint la bande des chroniqueurs déjà composée, entre autres, de Kelly Vedovelli, Jean-Michel Maire, Bernard Montiel et Isabelle Morini-Bosc.

Invité mardi 6 octobre dans "Le Débrief de Non Stop" - l'émission présentée par Mickaël Dos Santos sur Non Stop People - Vincent Perrot a parlé de son arrivée au sein de "Touche pas à mon poste". Il a d'abord eu quelques mots à l'attention de Cyril Hanouna. "Ce que j'aime chez lui, c'est ce côté cocotte-minute en ébullition permanente. Il est toujours en train de réfléchir, de penser, de tester, de se dire comment faire évoluer l'émission (...) C'est un chef d'équipe, il a tout son petit monde à gérer ", a-t-il confié.

"Avec Cyril Hanouna, on s'aime bien"

Dans la suite de cet échange, Vincent Perrot a raconté comment il a été recruté pour "Touche pas à mon poste". Une histoire qu'il a qualifiée de "très amusante". "Cet été, j'étais chez moi avec mon épouse et mes enfants dans le Midi. Et un dimanche, mon téléphone sonne. Je vois marquer Cyril Hanouna. Il me dit : 'Je suis dans les parages, est-ce qu'on peut se voir un petit peu ? Je voudrais qu'on se parle'. On s'aime bien, on se connaissait de RTL quand il animait 'La Bonne Touche' avec Jean-Pierre Foucault et il m'a dit : 'Tu ne voudrais pas de temps en temps venir nous voir un peu sur le plateau ?' Je lui réponds : 'Écoute, ça ne pourrait être que drôle'. Il y a une petite ambiance "Grosses Têtes" du 21e siècle je trouve dans 'TPMP'".

