TPMP : Cyril Hanouna adresse un message à Yann Barthès

Ce vendredi 26 mars 2021, Cyril Hanouna était aux commandes d’un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste". L’animateur a évoqué la venue de Pierre Ménès la semaine passée sur son plateau. Après l’intervention du journaliste sportif, dans la tourmente depuis la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope", de Marie Portolano, sur Canal+ et les révélations du site "Les Jours" incriminant Pierre Ménès, de nombreux médias ont repris les déclarations de ce dernier sans jamais citer TPMP. Une faute professionnelle que Cyril Hanouna n’a pas hésité à pointer du doigt ce vendredi. L’animateur de C8 a notamment cité l’émission "Quotidien", présentée par Yann Barthès sur TMC.

"N’ayez pas peur, je suis gentil"

Et pour cause, l’un des chroniqueurs de Yann Barthès, Julien Bellver, ne s’est pas montré tendre envers C8 qui, pour lui, "avait oublié une séquence, la plus importante". Une remarque à laquelle Cyril Hanouna a tenu à répondre. "Je tiens à leur répondre. Les chéris, on a pensé que la séquence la plus importante c’était celle avec Marie Portolano. Si vous voulez être rédacteur en chef de l’émission TPMP, vous n’hésitez pas les chéris. Vous venez me le dire. En plus, ce qu’il se passe avec eux, c’est qu’à chaque fois que je les appelle pour discuter, ils ne me répondent pas. Que ce soit les journalistes de cette émission (Quotidien, ndlr) ou le présentateur. N’ayez pas peur, je suis gentil. Vous pouvez me parler", a-t-il lâché avant de continuer : "La prochaine fois, vous viendrez en conférence de rédaction avec nous et vous nous direz ce qu’on doit faire ou ne pas faire. S’ils ont quelque chose à me dire, qu’ils viennent me voir". Reste à savoir si les équipes de "Quotidien" répondront à cet appel de Cyril Hanouna.

.@Cyrilhanouna répond aux équipes de TMC après la venue de Pierre Ménès sur notre plateau #TPMPWeekEnd pic.twitter.com/GmWIyC7jFs — TPMP (@TPMP) March 26, 2021

Par Matilde A.