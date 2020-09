TPMP : Cyril Hanouna annonce le retour d'un chroniqueur emblématique

Cyril Hanouna a repris Touche Pas à Mon Poste le 31 août dernier. Et le présentateur a décidé de recruter des nouveaux chroniqueurs cette saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains font l'unanimité. C'est le cas notamment de Patrick Chanfray qui présente un JT de quelques minutes pendant l'émission. Il a également recruté des personnalités tels que Patrice Laffont, Ben H. ou encore Jean-Pascal Lacoste. Malgré ces nouvelles arrivées, Cyril Hanouna s'entoure toujours de chroniqueurs emblématiques comme Benjamin Castaldi, Kelly Vedovelli ou encore Valérie Bénaïm. Mais surprise !

Ce dimanche 13 septembre, l'animateur a posté un étrange message sur son compte Twitter. Il a annoncé le retour d'un chroniqueur emblématique de l'émission, Doc Gyneco.

"Bon les chéris, une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : notre Doc Gyneco sera de retour des demain dans TPMP à 19h10 en direct ! He's back ! La folie ! Ça sent grave la darka".

un retour attendu !

Il s'était absenté il y a quelques mois de l'émission pour des raisons encore floues : "Je reçois beaucoup de messages concernant TPMP et rassurez vous, il n'y a pas de problème du tout. H2o m'a dit qu'il faisait tourner l'équipe. Je vais reprendre et ce sera mieux qu'avant. Le Doc renouvelle son visa".

Une arrivée vivement commentée sur les réseaux sociaux et qui ravit les téléspectateurs : "On a hâte de revoir notre Doc national autour de la table", "Ah il manquait grave Doc et certains peuvent dire qu'il ne sert à rien mais je préfère un mec comme ça qui se prend pas la tête que des gens qui critiquent tout…." Ou encore "trop bien, je suis trop contente, ça va être une grosse darka trop hâte d'être demain".

Bon les chéris une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : Notre Doc Gyneco sera de retour des demain dans @tpmp a 19h10 en direct! He’s back! La folie! Ça sent grave la darka — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 13, 2020

Par J.F.