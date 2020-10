TPMP : Cyril Hanouna anticipe l'annonce d'Emmanuel Macron et tease l'avenir de l'émission

Les doutes planent... Ce mercredi 28 octobre sera marqué par une nouvelle annonce d'Emmanuel Macron pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus en France. La deuxième vague est bel et bien présente et la situation dans l'Hexagone est plus que préoccupante. Les hôpitaux arrivent déjà à saturation, il faut donc prendre de nouvelles mesures strictes. De nombreux bruits courent avant le discours du président de la République... Couvre-feu à 19 heures, confinement le week-end voire reconfinement général... les Français redoutent cette annonce. Lors de son émission "Touche pas à mon poste" de ce mardi 27 octobre, Cyril Hanouna a tenté de rassurer les fans et a annoncé l'avenir de l'émission phare de C8 en cas de reconfinement.

TPMP toujours au rendez-vous !

Peu importe ce qui est annoncé, les téléspectateurs retrouveront toujours Cyril Hanouna la semaine sur C8. Le présentateur de "Touche pas à mon poste" a prévu plusieurs scénarios et a révélé sur le plateau : "Si il y a un confinement total, le public ne pourra plus être avec nous en plateau. Si il y a un couvre-feu plus tôt, nous continuerons à accueillir du public mais nous avancerons les horaires de tournage de l'émission. Si il y a un couvre-feu à 19h, on tournera l'émission avant ! Qu'il y ait un confinement généralisé ou pas, nous resterons quoi qu'il en soit en plateau, on sera là dans nos studios." L'animateur a également tenu à ajouter : "Dans le studio, on prendra toutes les mesures nécessaires. Si le couvre-feu est avancé, nous serons en différé, toujours dans les conditions du direct, car il n'y a aucun montage dans cette émission. En cas de confinement total, il n'y aura pas de public mais nous serons en direct !" De son côté, l'avenir d'"A prendre ou à laisser" est encore incertain.

Par Solène Sab