TPMP : Cyril Hanouna appelle Jean-Michel Blanquer et lui pose une question cruciale

La première phase du déconfinement a démarré ce lundi 3 mai, néanmoins, de nombreuses interrogations persistent. Si un retour à la "vie normale" se dessine peu à peu en France, il faudra respecter quatre étapes clés, comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans la presse régionale, ce vendredi 30 avril. Ce lundi, les étudiants ont donc repris la direction des bancs de l'école, mais certains lycéens commencent à paniquer au sujet de l'épreuve tant redoutée du baccalauréat. Pour lever quelques doutes et tenter d'apaiser les tensions, Cyril Hanouna voulait convier le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", ce 3 mai... Cependant, ce dernier a refusé l'invitation et c'est finalement Anne-Christine Lang qui s'est confrontée à quatre étudiants en colère...

"On va travailler ça"

Si Cyril Hanouna était déçu par l'absence de Jean-Michel Blanquer, il a toutefois tenté de l'appeler en direct dans "Touche pas à mon poste". À la grande surprise des téléspectateurs, le ministre de l'Éducation a répondu. "On est avec Anne-Christine Lang sur le plateau, qui vous a défendu bec et ongles", a démarré le trublion de C8 avant de poursuivre, en posant une question essentielle pour tous les étudiants : "On a des élèves, aussi, qui demandent le contrôle continu, pas d’examen en présentiel. Est-ce que vous allez faire quelque chose, ou pas ?". Conscient de la situation, le ministre en place depuis 2017 a confirmé : "Oui, bien sûr", avant de préciser : "Demain, je reçois les organisations lycéennes pour parler de ça. Mais comme vous le savez, il y a déjà 80% des épreuves en contrôle continu dans le bac général…". Pour tenter de rassurer les étudiants, l'ancien époux d'Aurélia Devos a assuré : "Demain, on va travailler ça, on va faire encore des aménagements, ce n’est pas figé". Le destin de milliers d'étudiants devrait donc être scellé ce mardi 4 mai.

Par Solène Sab