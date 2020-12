TPMP : Cyril Hanouna bientôt en guerre contre M6 ? Il met la chaîne en garde !

Après TF1, Cyril Hanouna pourrait bien être en guerre avec M6. Ce mardi 8 décembre, l'animateur emblématique de Touche Pas à Mon Poste a fustigé la chaîne. Pourtant, les relations entre M6 et Cyril Hanouna semblaient plutôt bonnes, notamment avec le président du groupe M6, Nicolas de Tavernost. Mais il semblerait que cela ne soit plus d'actualité.

Ce mardi, Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur les bons scores de la chaîne et plus précisément ceux de l'émission L'amour est dans le pré. Des compliments pas si évidents pour le présentateur en guerre depuis de nombreuses années maintenant avec Karine Le Marchand.

Malgré les relations tendues avec l'animatrice, il souhaitait malgré tout recevoir des personnalités de la chaîne, ce qui visiblement, lui a été refusé.

"finalement, on ne veut plus de gens d'm6 !"

En effet, ce mardi dans Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a assuré que la chaîne refusait des invités à son émission : "M6 qui commence un petit peu à nous gonfler, je le dis si M6 nous regarde. Alors je les aimais bien mais ils ne vont pas tarder à recevoir un coup de fil. On a demandé des invités : des gens de L'amour est dans le pré, c'est non, des gens des Marseillais, c'est non... Alors je m'adresse au grand patron d'M6, ça va c**** des bulles ! C'est Hanouna là, ça ne va pas se passer comme on le sent tous les deux".

Cyril Hanouna, qui a récemment fait une proposition étonnante à Arthur, a ensuite conclu, plus sérieusement : "Non, Nicolas de Tavernost qui est un ami... Nicolas, si tu pouvais dire à tes amis qu'ici on les recevra très bien, t'inquiètes pas, dans les règles de sécurité. (...) On va bien les recevoir alors j'espère qu'on aura des gens d'M6 prochainement."

Clara Morgane s'est ensuite permise une petite touche d'humour : "Il faut inviter Karine Le Marchand…", ce qui a évidemment beaucoup fait rire Cyril Hanouna : "Allez, finalement on ne veut plus ! Finalement on ne veut plus de gens d'M6, merci".

Par J.F.