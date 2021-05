TPMP - Cyril Hanouna : cet étonnant message qu'il a fait passer à Jamel Debbouze

C'était une émission des plus animée. Ce mardi 4 mai sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna recevait Pierre-Jean Chalençon. Après l'affaire des dîners clandestins, l'ancien acheteur d'"Affaire Conclue" a confié à l'animateur qu'il avait pensé au suicide.

Cyril Hanouna recevait également Juan Branco, l'avocat proche des Gilets Jaunes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur échange a été extrêmement tendu surtout lorsqu'il a évoqué la consommation de drogue dans le milieu de la télé. "C’est peut-être parce qu’ici on prend des rails de coke sans difficulté…" a déclaré l'avocat de Piotr Pavlenski. Une phrase qui n'a évidemment pas plu à Cyril Hanouna : "Non mais tu parles de moi ? Pourquoi tu parles comme ça ? Jamais personne n'a pris de rails de coke. Vous êtes sur le banc des accusés et vous accusez les autres" a répliqué l'animateur.

"Je suis en train de perdre un ami pour une connerie"

Une soirée on ne peut plus mouvementée qui s'est soldée par le message étonnant que Cyril Hanouna a laissé à son ami Jamel Debbouze. Pendant la soirée, il n'a cessé de lui envoyer des SMS. Après une coupure pub, il a déclaré : "Je voudrais dire à mon ami Jamel Debbouze, qui me souhaite du mal parce que je ne l’ai pas rappelé ce matin, que je l’ai appelé à 10h30. Je lui ai laissé un message sur son répondeur. Voilà" a-t-il déclaré visiblement tracassé.

Il lui a ensuite fait passer un message très personnel : "Je l’aime et je lui ai laissé un message. Je lui ai laissé un message ce matin, qu’il écoute sa messagerie, je l’ai appelé à 10h30 pile comme il était convenu qu’on s’appelle (…) C’est important, il m’insulte par SMS. Je suis en train de perdre un ami pour une connerie. Jamel, frérot, je t’aime et écoute ta messagerie". Un message qui a sans doute été entendu par le principal interessé.

Par J.F.