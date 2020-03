TPMP : Cyril Hanouna compare le prince Harry et Meghan Markle au coronavirus

Le prince Harry et Meghan Markle sont au coeur d'une nouvelle polémique. Après avoir décidé de renoncer à leurs titres royaux, ce qui a choqué le Royaume-Uni et la famille royale, le couple continue de faire parler de lui. Alors qu'ils avaient décidé de poser leurs valises au Canada, ils ont finalement préféré s'installer à Los Angeles. Cette annonce n'a pas été très bien reçue par le président Donald Trump qui a partagé un message assassin sur son compte Twitter. Il a marqué : "Je suis un grand ami et grand admirateur de la reine et du Royaume-Uni. Il a été rapporté que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, devaient résider de façon permanente au Canada. Maintenant ils ont quitté le Canada pour les États-Unis. Cependant, les États-Unis ne paieront pas pour leur sécurité et leur protection. Ils doivent payer !". Dans l'émission "Touche pas à mon poste" de ce lundi 30 mars, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur cette polémique et ils n'ont pas mâché leurs mots.

"c'est le bal des hypocrites"

Dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a comparé le prince Harry et Meghan Markle au coronavirus. Après le reportage sur les parents d'Archie, le présentateur phare de C8 s'est exprimé et a prouvé son sens de l'humour : "Les deux, ce sont le coronavirus. Ils vont chez tout le monde mais personne ne les veut. C'est un truc de fou.". De son côté, Eric Naulleau a révélé : "On parle d'un prince. La place d'un prince, quand les sujets traversent une période trouble, comme là le coronavirus, c'est d'être près d'eux. Il devrait être en Angleterre plutôt que faire le tour du monde. Il a des privilèges mais il a aussi des devoirs.". Gilles Verdez a lui aussi pris la parole et les a taclés : "Ils ont fait de graves erreurs. Leur sincérité de départ, on abandonne tout. On abandonne tout, on part au Canada, puis maintenant aux Etats-Unis pour l'impôt. Ils ne disent pas clairement qu'ils veulent payer leur sécurité. Donald Trump est obligé de dire, 'attendez, on ne paye pas pour vous', donc là, c'est le bal des hypocrites. Avec le coronavirus, ils feraient mieux de se taire et de se terrer quelque part.". Depuis le Megxit, Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas très bien vus et leur côte de popularité diminue chaque mois un peu plus...

.@gillesverdez au sujet du déménagement de Meghan et Harry à Los Angeles : "C'est le bal des hypocrites" #CeSoirChezBaba pic.twitter.com/pHfEEuYjm9 — TPMP (@TPMP) March 30, 2020

Par Solène Sab