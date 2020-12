TPMP : Cyril Hanouna contacté par les avocats d'Arthur ? La guerre continue

Entre Cyril Hanouna et Arthur, la guerre est déclarée ! Si les deux animateurs s’envoient des piques dans leurs émissions respectives ou directement sur Twitter, désormais le visage phare de TF1 passe à l’attaque. Aux commandes de "Touche pas à mon poste", le lundi 14 décembre 2020, le producteur de C8 a expliqué avoir reçu des pressions de la part de l’avocat de son meilleur ennemi. "Je suis là mais sachez que je prends des risques minute après minute. J'ai eu des pressions immenses d'avocats qui m'ont appelé pour me dire : pas d'images de 'District Z !'", a-t-il révélé.

Ce à quoi, son chroniqueur Nicolas Pernikoff, spécialiste médias, a répondu : "Il n'y a pas de possibilité d'interdire de rediffuser des images à partir du moment où se sont des extraits. On invente des lois ! Les gens se croient au-dessus des lois !, a déploré Cyril Hanouna. Avant Avant d’ironiser : "Quand un avocat me dit pas d'images de 'District Z' et bah je vais rediffuser l'émission ! Il fallait pas me faire chier ! On a des coups de pression ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la téloche bordel !" Loin de s’arrêter là, l’animateur de TPMP a annoncé qu’il ne se laisserait pas faire.

Cyril Hanouna ironise

"Regardez les questions : Pourquoi Arthur s'est-il mis aussi en avant ? Le programme a-t-il vraiment marché ? Les téléspectateurs ont-ils aimé le programme ? Pourquoi certains accusent District Z de plagiat ? Qu'est allé faire Denis Brogniart dans cette galère ? Le casting était-il à la hauteur des attentes ? Arthur est-il un ’seumer’ ? C'est-à-dire un mec qui a le ’seum‘ (en colère, ndlr). Voilà, le débat est là !", a détaillé Cyril Hanouna amusé, mais non moins remonté.

Si les deux animateurs n’ont jamais caché leur désaccord, il faut croire qu’Arthur a préféré prendre les devants avec Cyril Hanouna avant que celui-ci ne commente sa nouvelle émission "District Z", diffusée pour la première fois le 11 décembre 2020. Si celui-ci a réuni 5,3 millions de téléspectateurs pour sa première, nombreuses ont été les mauvaises critiques reprochant - notamment - au programme de ressembler fortement à "Fort Boyard".

Par C.F.