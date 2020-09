TPMP : Cyril Hanouna critiqué pour ses propos sur Charlie Hebdo, il s'explique

Cyril Hanouna avait lancé un débat le 21 septembre dernier sur la liberté d’expression, alors que Canal + venait de signer avec de nombreux médias la lettre ouverte de Charlie Hebdo. Le trublion du PAF était notamment revenu sur le cas de Mila, une adolescente qui avait qualifié l’islam de "religion de merde" : "Moi je pars du principe que quand on choque une personne, il faut arrêter. Moi Mila, je vous dis la vérité, pour moi, c'est de la merde ce qu'elle a fait. Je vous le dis. Mila, c'est inadmissible et je l'avais dit ici. Est-ce qu'on a besoin de textes comme ça (de Freeze Corleone, ndlr), de message comme celui de Mila qui est insupportable, de - je le dis franchement - dessins comme ceux de 'Charlie Hebdo', qui mettent, mine de rien, de l'huile sur le feu ?". Mais rapidement Cyril Hanouna était devenu la cible de critiques sur Twitter.

"Eric Ciotti, qui a tweeté, abruti"

Face aux réactions, Cyril Hanouna a fait une mise au point dans TPMP ce mercredi 23 septembre, alors qu’il fêtait son anniversaire avec ses chroniqueurs : "Il faut essayer d'apaiser les choses et d'éviter les messages de haine. Que ce soit dans l'humour, dans la chanson, au cinéma, dans des sketchs. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'est pas pour la liberté d'expression. Eric Ciotti, qui a tweeté, abruti. C'est compliqué aujourd'hui on doit prendre des pincettes. Ce qu'on veut c'est l'apaisement (...) TPMP au contraire on essaye d'être égal avec tout le monde, on essaye de loger tout le monde à la même enseigne (...) tout le monde a la parole et c'est ce qu'on veut".

Par Alexia Felix