TPMP : Cyril Hanouna dans une télé-réalité ? Ca a failli se faire !

Cyril Hanouna ne semble avoir aucun secret pour ses chroniqueurs qui savent tout de lui. Avant de devenir le visage de C8, l'animateur a rencontré quelques difficultés au cours de sa carrière et n'a pas immédiatement connu la gloire. D'ailleurs, sa carrière aurait pu prendre un tout autre tournant et c'est Benjamin Castaldi qui a balancé ce dossier... Dans l'émission "Touche pas à mon poste" diffusée ce mardi 27 octobre, le chroniqueur de Cyril Hanouna s'est amusé à raconter un petit secret sur son patron, dont il se serait bien passé... Avant d'être présentateur, Cyril Hanouna, surnommé "Cyril 8", puisqu'il domine la programmation de la chaîne, a failli participer à une émission de télé-réalité...

Cyril Hanouna dans une télé-réalité... ?

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Benjamin Castaldi s'est gentiment moqué de Cyril Hanouna. Il a commencé en rappelant les moments difficiles vécus par le présentateur en 2005 : "Vous n'aviez pas beaucoup de travail, et très peu de sous. Vous étiez tellement aux abois, je crois que le contrat était presque signé, si ce n'est signé, vous avez failli rentrer dans La Ferme Célébrités." Cette affirmation a eu l'effet d'une bombe sur le plateau de l'émission et Cyril Hanouna n'a pu que confirmer ces propos. "C'est vrai", a-t-il simplement lâché, tout en ajoutant : "C'est un peu une légende [...] Je ne me suis pas trop posé la question." Sa compagne l'a finalement ramené dans le droit chemin et à présent, il ne doit pas regretter de ne pas avoir participé à "La Ferme Célébrités".

Par Solène Sab