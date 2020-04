TPMP : Cyril Hanouna décide de déprogrammer BTP spéciale théories du complot

Depuis plusieurs mois, les nouvelles sont peu joyeuses. Le monde entier vit une terrible crise sanitaire et de nombreux gouvernements ont décidé de confiner leur population. Le moral des Français commence à être au plus bas surtout après ce 24ème jour à rester chez eux. Les mesures sont de plus en plus restrictives mais elles sont nécessaires afin de sauver des vies. Le coronavirus fait des milliers de victimes chaque jour et le personnel hospitalier est dépassé. L'origine du virus fait de plus en plus polémique et certains pensent même à une théorie du complot par un gouvernement. Certains pensent également à une fabrication du Covid-19 en laboratoire alors que l'origine animale a été prouvée par les scientifiques. Cyril Hanouna devait présenter une émission "Balance ton post" spéciale théorie du complot ce jeudi 9 avril, mais il s'est finalement rétracté. Il a fait cette annonce dans l'émission "Touche pas à mon poste" de ce jeudi 8 avril, renommée "Ce soir chez Baba" le temps du confinement.

"J'espère que vous comprendrez ma décision"

C'est avec déception que Cyril Hanouna a annoncé qu'il allait déprogrammer l'émission "Balance ton post" prévue ce jeudi 9 avril. S'il a d'abord fait l'annonce officielle dans "Ce soir chez Baba" pour conclure ce nouveau numéro, il a également partagé un tweet afin d'expliquer plus en détails les raisons de sa décision qui en a surpris plus d'un. Il a révélé : "Mes chéris, j'ai pris la décision aujourd'hui d'annuler le 'Balance ton post' de demain. Je ne me sentais pas faire une émission sur les théories du complot ! Je préfère être dans le divertissement et la solidarité en ce moment difficile ! J'espère que vous comprendrez ma décision.". Il est vrai que la théorie du complot est un sujet "très délicat" ces derniers temps et Cyril Hanouna préfère donc continuer à faire rire ses téléspectateurs plutôt que de lancer une nouvelle psychose.

Mes chéris j ai pris la décision auj d annuler le @BalanceTonPost de demain je ne me sentais pas faire une émission sur les théories du complot! Je préfère être dans le divertissement et la solidarité en ce moment difficile! J espère que vous comprendrez ma decision — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 8, 2020

Par Solène Sab