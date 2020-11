TPMP : Cyril Hanouna défend Didier Raoult après ses propos polémiques

Samedi 7 novembre 2020, Didier Raoult était l’invité de Laurent Ruquier dans sa nouvelle émission sur France 2, "On est presque en direct". Son intervention a beaucoup fait parler. Et pour cause, le professeur marseillais a expliqué que le gel hydroalcoolique n’était d’aucune utilité dans la lutte contre le coronavirus et que le confinement ne permettait pas de réduire le nombre de contaminés. Des propos qui ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux alors que la France vit un deuxième confinement.

"Il y a une énorme jalousie autour de Didier Raoult"

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste" lundi 9 novembre 2020, le sujet a été abordé lors d’un débat entre Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Si Jean-Michel Maire et Gilles Verdez se sont montrés choqués par les dires du professeur Didier Raoult, Cyril Hanouna a pris sa défense. "Je suis pour le traîner devant les tribunaux pour mise en danger de la société pour ses propos qui, comme l'a dit Gilles Verdez, mettent en danger les gens. Il a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague ; les gens ont relâché la pression, maintenant il dit que les masques ne servent à rien, que le gel ne sert à rien, à l'encontre de tous les grands scientifiques du monde entier", s'est agacé Jean-Michel Maire. En désaccord avec son chroniqueur, Cyril Hanouna a alors déclaré : "Mais nous on adore le professeur Raoult". L’animateur de C8 a ensuite expliqué : "Moi je vais vous dire, je l'ai trouvé très bon samedi soir le professeur Raoult et j'ai plein de potes qui m'ont dit 'Qu'est-ce qu'il est bon !'. Moi je pense qu'il y a une énorme jalousie autour du professeur Raoult et ça, ça me rend fou".

Par Matilde A.