TPMP : Cyril Hanouna défend Gérard Jugnot après son dérapage sur Jean-Marie Bigard

Gérard Jugnot est en pleine polémique depuis son passage dans TPMP ce lundi 29 décembre. Alors que l’acteur réagissait au coup de gueule de Jean-Marie Bigard sur France Bleu contre le gouvernement, Cyril Hanouna avait lancé : "En plus je vous le dis, il est sincère, moi je le connais bien". Ce à quoi Gérard Jugnot, amusé, avait répondu : "Oui c'est ça le pire, mais Hitler aussi... Hitler était très sincère (...) C'est pas comparable mais ce que je veux dire c'est le problème des élites. Les élites, les mecs sont contre les élites... C'est vrai, nous on est contre les élites. À Roland-Garros, y'en a marre des élites. J'en ai marre de voir jouer Nadal et Djokovic. Il y a mon beau-frère, il joue très très bien, y'en a marre, faut arrêter là !".

"Il a voulu faire un bon mot"

Malheureusement pour Gérard Jugnot, sa blague n’a pas été du goût de Jean-Marie Bigard qui a rapidement réclamé des excuses sur Twitter : "C'est très fort de se prendre dès le matin une comparaison avec le plus gros monstre de l'humanité. C'est un collègue de travail avec qui je m'entends bien. Tu peux dire un petit mot d'excuse Gérard : "J'ai voulu faire une blague et je me suis viandé". Cela arrive aux plus grands et je ne t'en veux pas". Face à cette querelle, Cyril Hanouna a tenu à faire une mise au point dans TPMP ce mardi 1er décembre : "Les invités sur les plateaux de télé, maintenant ils vont plus rien dire. Ils vont avoir peur de réagir à tel sujet... Gérard, il venait gentiment ici, il a voulu faire un bon mot, il a réagi à tout. ça va devenir insupportable, on aura plus d'invités qui voudront venir en direct, réagir sur les sujets de société... Combien de fois des invités ont dit à ma programmatrice : 'je viens mais je fais juste la promo. Je veux pas que Cyril me parle de ça', c'est vrai que c'est compliqué !".

Par Alexia Felix