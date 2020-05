TPMP : Cyril Hanouna dévoile ses projets télé après le confinement

Dès l’annonce officielle du confinement en France pour lutter contre le coronavirus, Cyril Hanouna avait décidé de mettre en pause son émission Touche pas à mon poste pour présenter de chez lui "Allô Baba" et "Ce soir chez Baba". En visioconférence avec ses chroniqueurs, l’animateur a donc continué de faire le show pour le plus grand plaisir de ses dans. Malheureusement, Cyril Hanouna a annoncé ce lundi 4 mai qu’il arrêtait son programme : "Je suis un petit peu triste ce soir parce qu’il nous reste, a priori, que trois émissions d’Allô Baba et Ce soir chez Baba", a expliqué l’animateur en direct. Mais rapidement, Cyril Hanouna a expliqué qu’il allait revenir en plateau à partir du 11 mai prochain "avec des conditions spéciales", alors que le déconfinement en France devrait commencer à partir de cette date.

Un programme chargé pour l’animateur

Face aux téléspectateurs, Cyril Hanouna a ainsi dévoilé ses nombreux projets pour l’après-confinement : "On va faire une émission qui s’appellera C’est que du kiff, de 19h à 21h, la première semaine avec certains chroniqueurs. On va rigoler, regarder des images. On va parler médias, scoops, on va jouer, faire gagner des cadeaux". Et à partir du 18 mai, Cyril Hanouna relancera le jeu "A prendre ou à laisser" : "On fera C’est que du kiff de 19h à 20h. Et de 20h à 21h, j’aurai la chance de présenter A prendre ou à laisser. C’est la première fois que ça se fera en direct ! Et avec une boîte à 250 000 euros". Toutefois, le retour du jeu des boîtes sera particulier, car des mesures de sécurité seront mises en place pour protéger les candidats. Ainsi, C8 envisage de séparer les participants à l’aide panneaux en plexiglas.

Par Alexia Felix