TPMP : Cyril Hanouna en dit plus sur un politique adepte des dîners clandestins

Depuis quelques jours maintenant, l'affaire des dîners clandestins affole les médias. Le 2 avril, la chaîne M6 dévoilait un documentaire dans lequel une de leur journaliste se rendait au Palais Vivienne pour participer à un dîner clandestin. Interrogé en caméra caché, l'hôte Pierre-Jean Chalençon avait déclaré que des personnalités et des ministres participaient souvent à ces dîners. Une déclaration qui a évidemment fait l'effet d'une bombe chez les Français, soumis au confinement et privés de restaurants et de rassemblements depuis quelques mois maintenant.

Après ce reportage, Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du Palais Vivienne n'avait cessé de changer de version, notamment au sujet des personnalités politiques présentes lors de ces dîners.

"On parle même d’une personnalité politique très, très, importante"

Ce mardi sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste Cyril Hanouna a une nouvelle fois abordé le sujet et l'animateur a fait quelques révélations concernant des hommes politiques adeptes des dîners clandestins. "On ne va pas se mentir, on entend des hautes personnalités aller dans des restaurants clandestins. On entend des choses. On ne va pas les dévoiler ici mais on est en train d’enquêter. Mais c’est vrai qu’on parle de hautes personnalités politiques qui iraient dans des restaurants clandestins. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi ?” A-t-il demandé à Gilles Verdez, qui a confirmé les propos de son patron.

Suite à cela, Cyril Hanouna a donné quelques indices sur l'identité d'un homme politique qui ira très souvent dans ce genre de dîners clandestins : “On parle même d’une personnalité politique très, très, importante qui irait très souvent dans des restaurants clandestins” précisant cependant qu'elle ne faisait pas partie du gouvernement actuel.

