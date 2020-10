TPMP : Cyril Hanouna encense Laurent Ruquier... et tacle à nouveau Arthur

Tout porte à croire que Cyril Hanouna et Laurent Ruquier sont réconciliés ! En 2017, Laurent Ruquier avait lancé les hostilités au cours d'une interview accordé au Parisien : "A entendre Cyril Hanouna, on a l'impression qu'il est premier. Or, chaque soir, il y a au moins trois ou quatre chaînes devant lui. Moi, je suis leader !" En février 2019, l'animateur rétorquait en critiquant ouvertement l'émission "Le Grand oral" présentée par Ruquier.



En avril dernier, en plein confinement, une nouvelle guerre médiatique avait éclaté entre les deux animateurs quand Laurent Ruquier avait accusé Cyril Hanouna d'avoir relayé une fausse carte de déconfinement. De quoi agacer l'animateur de la chaîne C8 qui avait rétorqué : "Lui, c'est le roi des polémiques. Il se réveille à chaque fois. Il fait des vannes pourries tous les samedis, il fait des vannes sur Johnny qui sont nulles... Il a fait un calembour. C'est de son âge, il a raison. Il ne doit pas regarder l'émission mais, nous non plus, on ne regarde pas les Enfants de la télé. Je pense que lui non plus ne les regardera pas, l'année prochaine".

Face à cette succession d'attaques qui durent depuis des années, les téléspectateurs ont été surpris d'apprendre que Cyril Hanouna a invité Laurent Ruquier sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce mardi 20 octobre 2020.

Cyril Hanouna encense Laurent Ruquier dans TPMP

Contre toute attente, les deux animateurs se sont montrés très polis et bienveillants l'un envers l'autre tout au long de l'émission. Pour mettre fin aux spéculations, Cyril Hanouna a d'ailleurs entrepris un petit jeu : "Laurent, je suis très content de te voir et c'est vrai que tout le monde croyait qu'on était en froid" a-t-il lancé avant de demander qu'on ne diffuse pas le magnéto résumant leur brouille et de lancer une petite interview vérité pour mettre les choses à plat.

Et si Cyril Hanouna a assuré qu'il était prêt à se réconcilier pour de bon avec Laurent Ruquier, il a en revanche répondu par la négative quand la question lui a été posée pour Arthur. De quoi pousser Benjamin Castaldi à s'interroger à nouveau sur les raisons de cette brouille sans fin : "Est-ce qu'on pourrait avoir une seule raison de cette brouille parce qu'on ne comprends pas !" Et Cyril Hanouna de répondre : "C'est une accumulation de choses, moi j'aime les gens francs... Il y a plein de choses mais on ne va rentrer là-dedans...".

Cyril Hanouna a ensuite été invité à dire ce qu'il "pense réellement de la nouvelle émission de Laurent Ruquier. "Je pense que tu n'as vraiment besoin de concept, tout le monde dit 'je regarde Ruquier'... et j'adore l'émission et la première personne qu'on aime voir dans cette émission, c'est toi" a-t-il répondu avec gentillesse.











Par E.S.