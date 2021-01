TPMP : Cyril Hanouna évoque la raison de son conflit avec Arthur

Un nouveau conflit oppose Cyril Hanouna face à TF1 et l'animateur Arthur. Dans Touche pas à mon poste ce lundi 4 janvier, l'animateur s'est grimé en Ara Aprikian, le directeur des contenus de la Une, dans une parodie où il se plaint des faibles audiences de District Z. Reprenant les images du film "Le professionnel", cette séquence associe Arthur, rebaptisé "l’amateur", avec Jean-Paul Belmondo, avant que l'apparition d'un sniper ne laisse penser qu'il va lui tirer dessus. Pour TF1, cette parodie n'est pas passée. Auprès de TV Mag, la chaîne privée a réagi : "Nous sommes très attachés au droit à la parodie et à la critique. Nous refusons que nos collaborateurs ou salariés soient l’objet d’injures, de menaces ou victimes de harcèlement".

Cyril Hanouna "n'est pas en guerre avec TF1"

Un "coup de pression" dénoncé par Cyril Hanouna dans une vidéo partagée sur Instagram ce mercredi 6 janvier. "Apparemment, la liberté d'expression ça ne leur parle pas [à TF1], la liberté de parodier ça ne leur parle pas, apparemment on les harcèle alors que j'ai encore fait un tweet sur les cartons du JT de TF1 [...] Apparemment ça ne leur suffit pas, il faudrait qu'on passe la pommade à toutes leurs émission", a-t-il débuté avant de ne rien lâcher : "C'est de la parodie, donc on va continuer à faire de la parodie, on va continuer à se moquer de toutes les émissions". En plateau, Cyril Hanouna est revenu sur le sujet en assurant qu'il "n'est pas en guerre avec TF1". "Il y a pleins de programmes que j'adore sur TF1 (...) On charrie aussi C8, M6, France télévisions", s'est défendu l'animateur avant d'évoquer l'origine de sa querelle avec Arthur.

"Je vais vous dire la vérité. Il a voulu redevenir pote avec moi, il m’a appelé, on a déjeuné ensemble et j’ai dit : 'Allez, on efface tout ce qui a pu se passer avant'. Et après, dans mon dos, il me l’a jamais dit, il a fait une émission avec mon producteur qu’il a débauché pour aller chez lui et en face de TPMP. J’ai pas trouvé ça hyper fair play et depuis ce jour là j’ai dit : 'Stop on arrête de se parler, c’est terminé, on clôt le débat là-dessus, chacun fait sa vie'", a raconté Cyril Hanouna qui a voulu s'expliquer avec l'animateur : "Vous me connaissez, je suis un peu chaud. Je lui ai dit : 'Viens tout de suite, on va en bas de chez toi'. Et il m’a dit : 'Non, non, ça sert à rien'".

Par Marie Merlet