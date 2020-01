TPMP : Cyril Hanouna fait passer un message en chanson à TF1

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont de retour sur C8 ! Lundi 6 janvier, "Touche Pas à Mon Poste" faisait sa rentrée sur la chaine après deux semaines de vacances de fin d'année. Et pour l'occasion, le trublion n'a rien laissé au hasard, frappant très fort dès l'ouverture de son émission ! Sur scène, Cyril Hanouna est apparu entouré de ses chroniqueurs, pour reprendre la chanson des Restos du cœur, "Aujourd'hui on a plus le droit", chantonnée en cœur par les Enfoirés. Sauf que cette fois-ci, l'animateur l'a fait à sa façon en changeant les paroles pour adresser un message très clair à la direction de TF1. "Moi je file un rencard aux gens de TF1, sans mythomanie, détour ou baratin" a commencé l'animateur, avant de fredonner le refrain quelque peu modifié : "Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être invité chez Hanouna."

"Faut pas aller dans TPMP"

Il faut dire que depuis plusieurs années maintenant, Cyril Hanouna et Touche Pas à Mon Poste sont en guerre très ouverte contre TF1. Les tensions sont telles que la première chaîne aurait même interdit à certains de ses animateurs de se rendre sur le plateau de C8, promotion ou pas. Alors pour bien commencer cette année 2020, Cyril Hanouna et ses troupes ont choisi de s'en amuser. Pour ce faire, chacun des chroniqueurs était déguisé en une personnalité emblématique de TF1. Isabelle Morini-Bosc a ainsi endossé le rôle de Geneviève de Fontenay, tandis que Raymond incarnait Chris Marques. De son côté, Valérie Benaim était déguisée en Laurence Boccolini, Fabien Lecœuvre en Mimie Mathy, Géraldine Maillet en Alessandra Sublet ou encore Eric Naulleau en Denis Brogniart ! Tous ont ainsi chantonné en cœur le refrain imaginé par les équipes de TPMP. "Impossible d'aller chez Baba le patron nous dit 'N'y allez pas' (…) Si on veut pas se faire virer faut pas aller dans TPMP". Pas sûr que cet hymne soit entendu par la direction de TF1…

Par Sarah M