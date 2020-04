TPMP : Cyril Hanouna fait une grande annonce sur l'avenir de l'émission

Depuis plusieurs jours, Touche Pas à Mon Poste est au coeur de nombreuses discussions. En effet, l'émission est actuellement diffusée, mais en version confinée et rebaptistée Ce soir chez Baba. Récemment interrogé sur un retour en plateau, Cyril Hanouna avait son avis bien tranché sur la question. " Il y a plein de gens qui demandent pourquoi on ne retourne pas en plateau. Parce que je n’ai pas envie de mettre les chroniqueurs en danger, pour l’instant". Il ajoutait ensuite : "Le plateau, pour l’instant c’est exclu. On verra ce qu’il se passera ensuite. Mais il est hors de question que le 11 mai, on retourne en plateau avec du public et tous les chroniqueurs". Et ce jeudi, l'animateur en a dit un peu plus sur l'avenir de l'émission.

une annonce surprise !

Il a tout d'abord annoncé que le retour en plateau ne se ferait pas avant la rentrée de septembre. Cyril Hanouna qui a récemment recadré un chroniqueur en direct, a ensuite dévoilé une bonne nouvelle qui devrait plaire aux nombreux téléspectateurs présents chaque soir devant leur petit écran. "Bien entendu, TPMP est de retour à la rentrée, forcément. Sachez que TPMP va encore repartir pour... au moins deux, à trois saisons. Voilà, avec moi, j'espère, si vous voulez toujours de moi. (...) Ce qui veut dire qu'on arriverait peut-être en treizième saison, ce qui est énorme. On l'espère, maintenant ce qu'on veut, c'est vous accompagner tous les soirs. On espère que tout ça va s'arranger".

Par J.F.