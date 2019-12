TPMP : Cyril Hanouna félicite Régine pour son clash mémorable à Laurent Baffie

C'est une séquence mémorable de la télévision. Réputé pour ses nombreuses vannes et sa répartie cinglante, Laurent Baffie a été battu à son propre jeu. Ce mercredi 18 décembre, Cyril Hanouna, dont la date de sa nouvelle émission a été révélée, accueillait sur le plateau de "Touche Pas à mon poste" Dadju et Régine. La bonne ambiance était au rendez-vous et de nombreux fous rires ont éclaté. Alors que les chroniqueurs de Cyril Hanouna devaient découvrir "lequel des deux" invités avait fait telle ou telle chose, lors d'un quiz hilarant, les révélations ont été nombreuses et parfois surprenantes. Régine a dévoilé qu'elle était ceinture noire de judo, ce qui a créé l'admiration sur le plateau. De plus, Cyril Hanouna est revenu sur une séquence datant de 2002 qui l'a marqué et qui est restée gravée dans les esprits.

Sur le plateau de "Touche Pas à mon poste", Cyril Hanouna, qui pourrait faire un duo avec Vaimalama Chaves, a diffusé l'extrait d'une interview qui a fait parler d'elle. En 2002, Régine avait répondu aux questions de Thierry Ardisson pour une interview "Up and down" et Laurent Baffie était également invité. A la question "Régine, ce que vous préférez dans le sexe", la chanteuse a répondu : "Après, quand on rit". Cette réponse a particulièrement choqué Laurent Baffie qui a rétorqué : "Ah, on rit après?" et Régine a immédiatement remis à sa place l'humoriste. Elle lui a balancé : "Si vous ne riez pas, c'est que vous baisez mal.". A la fin de ce magnéto, Cyril Hanouna a tenu à féliciter son invitée qui est une des rares personne à avoir réussi à clasher l'animateur. Pendant les applaudissements du public, le présentateur de "Touche pas à mon poste" a lancé un "Bravo Régine", qui venait du cœur. Il s'agissait d'un petit clash gentil qui a beaucoup fait rire Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. <

Régine est une des rares personne à avoir réussi à clasher @lolobababa #TPMP pic.twitter.com/D6evxGusS9 — TPMP (@TPMP) December 18, 2019

