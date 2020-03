TPMP : Cyril Hanouna fracasse Roselyne Bachelot, "elle mange à tous les râteliers"

Mardi 24 mars, Cyril Hanouna présentait "Ce soir chez Baba", alternative de "Touche pas à mon poste" en cette période de confinement. Depuis son domicile, l’animateur a présenté l’émission avec certains chroniqueurs en visioconférence. Parmi eux Gilles Verdez, Benjamin Castaldi ou encore Laurence Saillet. L’un des débats concernait Roselyne Bachelot avec pour titre, "Roselyne Bachelot, escroc ou génie ?" Et Cyril Hanouna s’explique : "C’est vrai qu’elle s’en est pris plein la gueule pendant plein de temps. Alors on lui a demandé de réagir ce soir, elle a ri au nez des équipes. Elle a dit qu’elle était occupée toute la soirée, je ne sais pas ce qu’elle à foutre Roselyne Bachelot, peut-être qu’elle commande d’autres vaccins ou peut-être même qu’elle croit qu’elle va revenir au ministère de la santé…" L’animateur ne s’arrête pas là et confie pourquoi il en veut à l’ancienne ministre.

"Du jour au lendemain on ne l’a plus jamais revue"

"De toute façon elle mange à tous les râteliers. On l’aime bien mais elle est comme ça. Elle travaillait avec moi sur Europe 1, du jour au lendemain on ne l’a plus jamais revue. Elle travaillait sur C8 aussi, du jour au lendemain on ne l’a plus jamais revue" poursuit Cyril Hanouna qui a récemment taclé Charlize Theron. Roselyne Bachelot a été très critiquée du temps où elle était ministre de la santé et lors de la grippe H1N1 pour avoir commandé trop de vaccins et de masques. Des critiques qui ne le sont plus aujourd’hui face au manque de protections des personnels soignants en cette période d'épidémie de coronavirus. Si les chroniqueurs défendent plutôt l’ancienne ministre, Cyril Hanouna serait-il fâché ?

En tout cas, il lâche : "On l’embrasse. Elle n’a pas voulu réagir chez nous (…) elle était bien contente de travailler avec nous sur Europe 1 et sur C8. Elle a pu rembourser ses masques. Roselyne Bachelot elle retourne sa veste et son tailleur toutes les semaines" conclut l’animateur qui aurait aimé une réaction de Roselyne Bachelot en direct dans son émission.

Par Valentine V.