TPMP : Cyril Hanouna fustige France 3 après la déprogrammation d'un film de Richard Berry

C'est une décision qui fait énormément parler. Depuis quelques jours maintenant, la décision de France 3 d'avoir déprogrammé un film de Richard Berry est vivement pointée du doigt. Une déprogrammation que France 3 n'avait pas encore commenté. Ce mardi 16 février, la chaîne a publié un communiqué de presse pour expliquer son choix : "Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droits, France 3 décale La loi de Damien et le remplace par La loi de Julien dans lequel figure Jean-Pierre Darroussin". Et ce mercredi 17 février, de nombreux animateurs ont réagi à ce document. C'est le cas d'Anne-Elisabeth Lemoine qui a tenu à clarifier la situation : "La direction de France Télévisions nous a fait savoir depuis, qu'en prenant cette décision, le but de la chaîne n'était pas de prendre parti dans une affaire judiciaire, mais au contraire de rester la plus neutre possible et de protéger toutes les parties (…) Il ne s'agit que d'un report. 'La loi de Damien' sera reprogrammé sur France 3 à une date ultérieure, cette saison. Et s'il y a des nouveaux rôles à proposer à Richard Berry, ils lui seront proposés".

"ça montre le manque de courage énorme"

Quelques minutes après, c'est Cyril Hanouna qui réagissait sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et l'animateur s'est montré beaucoup plus cash concernant la décision de France 3. "Depuis quand France Télévisions est un tribunal ?" s'est tout d'abord questionné l'animateur."Vous savez ce que c'est France Télévisions ? Ça c'est de la démagogie et c'est quand on ne sait pas quelle décision prendre, on dit que la décision la meilleure c'est d'enlever directement le téléfilm et une fois de plus ça montre le manque de courage énorme". Il a ensuite conclu en assurant que la chaîne était "en train médiatiquement de le tuer !".

Par J.F.