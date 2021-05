TPMP : Cyril Hanouna fustige Léa Salamé et France Inter

Ce jeudi, Léa Salamé invitait Booba au micro de France Inter pour l'interview cash. Mais la journaliste a abordé un autre sujet qui fait débat en ce moment, le choix de l'hymne de l'Équipe de France pour l'Euro 2021. En effet, la fédération a choisi Youssoupha et le titre "Écris mon nom en bleu", un choix qui ne fait visiblement pas l'unanimité. Booba a évidemment donné son avis sur le choix de la chanson et le rappeur n'a pas été tendre avec son camarade : "Je ne sais pas qui l'a appelé pour faire un hymne. Vu que ce n'est pas un rappeur... Il n'est pas dans le top, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, donc bon. Et la chanson n'est pas terrible du tout ! Coup d'épée dans l'eau !"

"elle est intervieweuse comme moi je suis bouche"

Plus tard dans l'interview, Léa Salamé questionnait Booba sur l'actualité politique et plus précisément sur la montée du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Le Duc de Boulogne n'a pas hésité à comparer le pari de la petite fille de Jean-Marie Le Pen au "nazisme".

Des propos qui ont fait réagir Cyril Hanouna qui a abordé le sujet ce jeudi 27 mai sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Il a repassé la séquence avant de s'agacer : "Et Léa Salamé qui ne dit rien" explique-t-il. L'animateur ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'en est vivement pris à la journaliste : "Léa Salamé, elle est intervieweuse comme moi je suis boucher ! Non mais c'est vrai. Je l'aime beaucoup humainement mais franchement, on ne va pas se mentir, on a besoin d'une contradiction. Moi je ne suis pas d'accord avec Jean Messiha, mais on en discute". Et après Léa Salamé, c'est la radio qui en a pris pour son grade : "Sur France Inter, la contradiction, on ne va pas l'entendre. Sur France Inter, le seul truc bien c'est qu'il n'y a pas de pub" conclut-il.

Par J.F.