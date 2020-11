TPMP : Cyril Hanouna hilare en piégeant une nouvelle fois René

C’est la tête la première que René a plongé dans le piège que lui a tendu Cyril Hanouna, dans "Touche pas à mon poste" ce 5 novembre 2020. Fervent supporter de Didier Raoult, le chroniqueur de Baba n’hésite pas hausser le ton pour défendre l’infectiologue le plus controversé du moment. Après lui avoir fait croire que le professeur marseillais serait sur le plateau, l’animateur a invité un comédien se faisant passer pour Fabrice Michaud-Valland, le "responsable communication de Didier Raoult".

Heureux de rencontrer un proche de son idole, René ne s’est pas dégonflé en enchainant les questions sur celui qu’il soutient depuis le début de la pandémie. Pourtant, Fabrice Michaud-Valland l’a très vite recadré en lui expliquant : "Votre pseudo soutien au professeur Raoult porte préjudice à sa crédibilité, à la crédibilité du professeur ainsi qu’à la crédibilité de ses collaborateurs".

René s'agace, Cyril Hanouna est hilare

En s’appuyant sur le t-shirt du Marseillais avec une caricature du professeur Raoult, il l’interroge : "Est-ce que vous pensez que cette communication justement est appropriée ?" Agacé, René prend alors pour exemple les bougies à l’effigie du scientifique avant d’assener : "Moi, j’ai toujours entendu ça en politique : ‘Qu’on en parle en bien ou en mal, l’important c’est qu’on en parle’".

Stupéfait, René ne trouve pas les mots. Alors que les autres chroniqueurs sont à leur tour choqués et attristés pour leur camarade, Cyril Hanouna est pris d’un fou-rire qu’il ne peut contenir tout le long de l’intervention du comédien. Fabrice Michaud-Valland finit par dégainer un t-shirt avec un message pour le Marseillais - attristé par cette intervention sur lequel on peut lire : "I want your sex" avant de se lancer dans une chorégraphie endiablée face à la joyeuse bande hilare en découvrant le poteau rose.

Une séquence à redécouvrir ci-dessous.

Le soutien de @renemalleville à Didier Raoult semble porter préjudice au professeur d'après son (faux) responsable communication Quelle darka ce piège de @Cyrilhanouna



Merci d'avoir suivi #TPMP, tout de suite place à #LaGrandeRassrah5 pic.twitter.com/04FGnWbKFE

Par C.F.