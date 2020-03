TPMP : Cyril Hanouna obligé de prendre une grande décision

Il y a quelques jours déjà, Cyril Hanouna annonçait la couleur. L'animateur de Touche Pas à Mon Poste expliquait que son émission pouvait être mise à mal avec le coronavirus. Sur Twitter, il postait un message afin d'alerter les téléspectateurs sur la situation qui risquait de changer dans les jours à venir.

"Mes chéris j'ai donc checké pour prendre les meilleures précautions. Je serai donc bien là avec vous en direct demain dès 17h45 et jusque 21h15 pour vous accompagner. Je ferai le max pour vous divertir et être auprès de vous. On fera l'em avec caméras automatiques. Je vous aime".

Hier soir, le président de la République a donc annoncé les mesures exceptionnelles devant être prises afin de lutter contre le coronavirus. Il a interdit les rassemblements de plus de 5 personnes, et le travail doit être fait au maximum chez soi.

Une émission à domicile

Après des rumeurs d'annulation, Cyril Hanouna a pris des mesures pour le moins inédites. Il les a annoncées hier soir sur son compte Twitter. Dans un message, l'animateur de Touche Pas à Mon Poste explique : "Mes chéris, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne mettre personne en péril donc d'arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une quinzaine de personnes quoiqu'il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les em en plateau doivent s'arrêter."

Quelques secondes plus tard, il a posté un second message, dans lequel il rassure ses fans. "Mais j'ai préparé une installation chez moi et je serai en direct avec vous dès 17h45 en direct, on pourra discuter, rigoler se kiffer. Vous ne m'avez jamais lâché en 10 ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j'aime et qui sont géniales."

Mes chéris j ai bien réfléchit et j ai décidé de ne mettre personne en péril donc d arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une 15zaine de personnes quoiqu il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les em en plateau doivent s arrêter — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 16, 2020

Mais j ai préparé une installation chez moi et je serais en direct avec vous dès 17h45 en direct on pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m avez jamais lache en 10 ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j aime et qui sont géniales — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 16, 2020

Par J.F.