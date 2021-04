TPMP : Cyril Hanouna pressenti pour animer Tout le monde veut prendre sa place ? Ses confidences chocs

C'est une annonce qui a surpris des milliers de Français. Ce mercredi 14 avril, Nagui a déclaré au Parisien qu'il arrêterait d'animer son émission phare, "Tout le monde veut prendre sa place", dès la rentrée de septembre, après quinze années de bons et loyaux services aux commandes du programme. La raison d'un tel choix ? "Par envie de changer", a-t-il affirmé au média avant de poursuivre : "Ça manquait un peu dans ma vie. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi." Cette décision a également été poussée par un désaccord avec la chaîne publique. "À chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu qu'au premier jour", a-t-il finalement déploré.

"Elle pensait à moi pour que je le fasse"

Cette nouvelle a fait grand bruit tout au long de la journée. Dans son émission "Touche pas à mon poste", diffusée en direct dans la soirée, Cyril Hanouna est revenu sur cette annonce choc et en a profité pour faire une confidence étonnante. Il y a quinze ans, c'est lui qui était pressenti pour animer le célèbre jeu de France 2. "Elle m'avait appelé dans son bureau à l'époque pour que je regarde le jeu. Elle pensait à moi pour que je le fasse. Et j'avais dit : 'Franchement, prenez Nagui !'", a-t-il annoncé sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Cyril Hanouna a ainsi fait référence à Simone Harari, créatrice et productrice de la société Effervescence qui co-produit "Tout le monde veut prendre sa place". Pour confirmer les dires de l'animateur, Isabelle Morini-Bosc s'est souvenue : "Oui, et elle m'avait demandé ce que j'en pensais. 'Cyril Hanouna qu'est-ce que vous en pensez ?' Et voilà, j'avais dit que je trouvais que ça serait bien." Finalement, la productrice aura écouté Cyril Hanouna et Nagui est devenu le visage de ce programme devenu culte. Mais alors, qui pourrait prendre la place de Nagui pour reprendre les rênes de l'émission ?

Par Solène Sab