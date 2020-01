TPMP : Cyril Hanouna raconte son accident de voiture avec la femme d'Arthur

Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste ce lundi 13 janvier. Et si les téléspectateurs ont pu retrouver Gilles Verdez qui faisait son grand retour dans le programme, c'est une anecdote de Cyril Hanouna qui a beaucoup fait parler. En caleçon pour célébrer la journée sans pantalon, Cyril Hanouna recevait sur le plateau Sabrina Ouazani et Alban Ivanov. Mais avant de laisser la parole à ses invités et chroniqueurs, le trublion du paf a tenu à raconter son accident de voiture survenu ce vendredi 10 janvier : "Comme tous les vendredis, je suis allé chercher mes enfants à l'école. J'étais avec mon ami Youssef. On rentre à la maison. C'est Youssef qui conduisait. Comme il est très feignant, il ne veut pas faire un créneau, il rentre à l'américaine. Il fait un créneau à la tunisienne. Il y avait une Mini Austin qui était garée, il l'a défoncée".

"Arthur est venu pour voir les dégâts"

Et contre toute attente, Cyril Hanouna va rapidement se rendre compte que la voiture en question appartient à Mareva Galanter, qui n'est autre que l'épouse d'Arthur : "Là, je reçois un SMS : 'Frérot, tu as voulu tuer ma femme'. Qui m'a envoyé ce SMS ? Je vous le dis : Arthur. Elle a été très gentille. Arthur est venu pour voir les dégâts". Heureusement, les deux animateurs qui ont été en guerre pendant plusieurs années ont pris cette histoire avec humour, prouvant ainsi que leur relation s'est nettement améliorée : "On a beaucoup rigolé, on était mort de rire. En plus, la voiture, elle avait trois jours. Ça m'a fait de la peine. Je les embrasse".

Par Alexia Felix