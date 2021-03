TPMP : Cyril Hanouna réagit aux révélations de Christophe Carrière sur sa situation financière

L'équipe de Touche pas à mon poste change régulièrement. Au fil des années, de nombreux chroniqueurs et chroniqueuses ont quitté l'émission, tandis que d'autres restent bien installés. Certains se font aussi remarquer pour leurs longues périodes d'absence avant de réapparaître comme Gilles Verdez et Jean-Michel Maire ces dernières semaines. A son retour en février, il avait alors écarté les rumeurs sur sa relation avec Cyril Hanouna. "C'est le circuit de TPMP. Y'a toujours des nouveaux, il faut laisser la place aux nouveaux arrivants, qui prennent leur marque, qui s'installent...", avait-il expliqué. Auparavant chroniqueur dans TPMP, Christophe Carrière s'est confié dans L'instant De Luxe sur Non Stop People sur sa vie actuelle plus compliquée financièrement.

Des confidences entendues

"Compte tenu que j'ai quitté L'Express il y a un an, que je ne fais plus TPMP, euh… On ne va pas dire que c'est la galère financière, ça serait indécent par rapport à d'autres. Disons que je vis sur mes économies, ça me permet de mettre en place pas mal de projets comme scénariste, auteur. Ce sont des projets à moyen terme", a-t-il confié. Des confidences qui ont été entendues par Cyril Hanouna. Sur le plateau de TPMP ce jeudi 18 mars, l'animateur s'est montré touché et a laissé la porte ouverte au chroniqueur : "Mon Christophe, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs il ne fait plus TPMP ouvert à tous. S'il nous regarde, on va essayer de le remettre sur TPMP ouvert à tous. Mais c'est vrai que moi, ça m'a touché le témoignage de Christophe". Cyril Hanouna a ainsi invité Christophe Carrière à faire son retour dans l'émission le vendredi.

Par Marie Merlet