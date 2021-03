TPMP : Cyril Hanouna réagit à l'arrêt des Z'amours

C'est une nouvelle qui a énormément étonné. Ce dimanche 21 mars, Le Parisien a déclaré que France 2 arrêtait le célèbre jeu de dating, "Les Z'amours". Présent depuis 26 ans à la télévision, le jeu qui a été présenté par Jean-Luc Reichmann, Tex et plus récemment Bruno Guillon va s'arrêter dans les jours à venir.

Une décision qui a vivement fait réagir, notamment les animateurs. Jean-Luc Reichmann a posté une photo sur son compte Instagram pour rendre hommage à l'émission : "Une page se tourne. Je viens d’apprendre une bien triste nouvelle... Il y a 26 ans nous débutions une aventure merveilleuse ensemble, avec vous, qui se termine aujourd’hui. Plus de 5 ans de bonheur à présenter Les Z’AMOURS qui m’ont permis également d’en être là où je suis. Une grande pensée à toutes les équipes des Z’amours".

"ça serait un peu trop graveleux"

Tex a lui aussi réagi un peu plus tard. L'animateur a déploré le fait que la direction de France 2 n'avait une nouvelle fois pas pris en compte l'avis du public.

Ce lundi 22 mars, Cyril Hanouna a évidemment abordé le sujet sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et l'animateur n'a pas été tendre avec le jeu ! "Je sais que ça faisait longtemps qu’ils pensaient à arrêter Les Z’Amours, non pas pour une question de budget, mais aussi pour une question d’image, ça serait un peu trop graveleux, un peu trop vulgaire. Moi c’est ma came, je dis la vérité j’aimais bien Les Z’Amours, mais ils veulent un truc où on apprend des choses."

Par J.F.