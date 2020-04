TPMP : Cyril Hanouna recadre Gilles Verdez qui se dénude en direct

Gilles Verdez est visiblement très à l'aise avec la nudité ! En février dernier, le célèbre chroniqueur de TPMP avait en effet fait le buzz en se mettant entièrement nu sur le plateau, aux côtés de Benjamin Castaldi. La réponse à un challenge lancé par Cyril Hanouna, au lendemain de la diffusion de l'émission "Stars à nu".



Ce mercredi 22 avril 2020, même rengaine pour le compagnon de Fatou ! Dans l'émission "Ce soir chez Baba" Gilles Verdez s'est à nouveau dénudé... encore une fois suite à un défi lancé par son boss. En début d'émission, Cyril Hanouna avait en effet demandé à son équipe de signer une danse sensuelle face caméra, pour amuser les téléspectateurs. Si Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi ont fait soft, Gilles Verdez lui, semblait plus en forme que jamais...

Quand Cyril Hanouna calme Gilles Verdez

Lancé sur le tube "You Can Leave You Hat On" de Joe Cocker, Gilles Verdez a commencé par se déhancher avant de retirer calmement sa chemise. Prêt à tout pour gagner, le chroniqueur de 55 ans a enchaîné en retirant son pantalon. Une fois en caleçon, il s'est alors mis de dos... et a commencé à baisser son sous-vêtement. Amusé et choqué, Cyril Hanouna s'est alors empressé de calmer son chroniqueur en lui criant "C'est bon, c'est bon Gilles, stop !".



Plusieurs fois épinglé par le CSA pour certains dérapages à l'antenne, l'animateur de C8 est désormais obligé de faire très attention aux séquences diffusées en direct. En juin 2017, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avait notamment condamné la chaîne à une amende ainsi qu'à une privation de publicité pendant une semaine sur la plage horaire de TPMP.











Par E.S.