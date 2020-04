TPMP : Cyril Hanouna recadre Jean-Michel Maire après des propos déplacés

L'émission "Touche pas à mon poste", remplacée par "Ce soir chez Baba" le temps du confinement de ce mardi 14 avril était pleine de rebondissements. En effet, après l'allocution d'Emmanuel Macron qui s'était déroulée la veille à 20h02 précise, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur de nombreux sujets. La fin du confinement et le retour à l'école le 11 mai ont suscité un vif débat. Cependant, alors que Matthieu Delormeau a clashé Philippe Etchebest après son coup de gueule, Cyril Hanouna a également été contraint de recadrer un de ses chroniqueurs. Le présentateur phare de C8 a voulu terminer son émission sur une touche d'humour, pour faire oublier aux Français le discours de la veille et le prolongement du confinement. Il a donc établi le Top 20 des meilleures vidéos d'humour, spécial couples, et lors de la diffusion de l'une des séquences, Jean-Michel Maire a tenu des propos déplacés et Cyril Hanouna a dû le recadrer !

"Vous mettez une sale ambiance"

La vidéo est assez culte et ancienne. Elle date de l'émission "Ça se discute" qui a été diffusée entre 1994 et 2009 sur France 2. Dans cette dernière, un homme subit le colère noires de sa compagne trop autoritaire. Après cette vidéo, Jean-Michel Maire a voulu commenter : "Là il ne faut pas trop les plaindre. Ces hommes qui vivent avec des femmes autoritaires, c'est qu'ils aiment ça ! Ils aiment un peu se faire maltraiter ! C'est un kiff pour eux !". Cyril Hanouna l'a immédiatement stoppé en lui disant : "Tu ne peux pas dire ça Jean-Mi !" et Laurence Saillet a pris la relève : "C'est la même théorie sur les femmes battues quand on dit qu'elle reste parce qu'elles aiment ça... Franchement !". Cyril Hanouna a ensuite conclu ce passage tendu : "Je suis d'accord avec Laurence ! C'est mal expliqué de la part de Jean-Michel, ce qu'il voulait dire c'est qu'ils ont besoin d'un peu d'autorité mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là Jean-Michel ! Vous mettez une sale ambiance.". Il a ainsi clôturé la discussion mais la soirée était rytmée par les tensions et les recadrages !

Par Solène Sab