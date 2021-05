TPMP : Cyril Hanouna recadre sèchement Jean Messiha

C'était une émission des plus mouvementée. Ce jeudi 27 mai, Cyril Hanouna est revenu avec ses chroniqueurs présents sur le plateau sur l'interview de Booba qui a eu lieu le matin même au micro de Léa Salamé, sur France Inter.

La journaliste a questionné le rappeur sur des faits d'actualité et plus précisément sur la montée du Rassemblement National. Le Duc de Boulogne avait comparé le parti de la petite fille de Jean-Marie Le Pen au "nazisme". Des déclarations qui ont choqué sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

"Je vous ai regardé chez Pascal Praud, vous fermez bien votre gu*ule"

Géraldine Maillet a pris la parole et a déclaré : "Booba, ce qu'il a dit, c'est dramatique, franchement, c'est très très grave, parce que, comparer le rassemblement national, et Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec ce parti, à un parti nazi, c'est désacraliser le 3e Reich, la Shoah et je trouve que c'est dramatique". Mais la chroniqueuse a été coupée par Jean Messiha, ce qui a visiblement déplu à Cyril Hanouna qui n'a pas hésité à le remettre en place : "Tu nous sors des trucs, on s'en bat les c***lles ! Non mais sans déc*nner, tu nous dis des trucs d'il y a dix ans, tu me fais ch*er, je te le dis, tu me casses les c****lles, arrête !", le menaçant même de l'exclure du plateau. "Jean, c'est insupportable, t'es relou. Je t'ai vu chez Praud, tu n'étais pas pareil. Tu vas t'en manger une" a-t-il déclaré visiblement énervé.

Avant de poursuivre : "Je vous ai regardé chez Pascal Praud, vous fermez bien votre gu*ule. Ce n'est pas parce que je suis sympa qu'il faut que tu parles sur les autres, c'est insupportable".

