TPMP : Cyril Hanouna recadre Stéphane Tapie après ses propos sur Corinne Masiero

C'est une cérémonie qui a fait couler beaucoup d'encre. En effet, le 12 mars dernier, Canal+ diffusait la 46ème cérémonie des César. Mais cette dernière ne s'est pas passée comme prévu. Pour dénoncer la fermeture des cinémas et des lieux culturels depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, Corinne Masiero a fait une intervention des plus surprenantes. Une action soutenue par Denis Brogniart : "Là, je trouve qu'il y a du courage. Vous l'auriez fait vous ? Je ne sais pas si elle a bien fait de le faire, je n'ai pas suffisamment réfléchi là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il faut du courage pour avoir envie de faire ça, il faut une forme de détresse".

Corinne Masiero s'est exprimée sur le sujet dans les colonnes du Parisien. "On ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu’on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m’en fous. Ce que je retiens, c’est surtout tous ces gens qui soutiennent. Cela fait un bien fou. C’est rassurant de savoir qu’en France et dans le monde, des tas de gens ont envie que cela bouge. Ce n’est pas seulement pour la réouverture des salles de cinéma ou de spectacles que l’on se bat mais pour les soignants, les commerçants", a-t-elle dit.

"c'est honteux de dire ça, arrêtez"

Malgré une vague de soutien, certains n'ont pas hésité à s'en prendre à Corinne Masiero. C'est le cas notamment de Stéphane Tapie. Sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", il n'a pas été tendre avec l'actrice. "Je n'ai pas envie de voir cette espèce de laideron avec les cotons-tiges". Des propos qui n'ont pas plu à Cyril Hanouna : "Vous ne pouvez pas dire ça, là je ne suis pas d'accord ! Stéphane Tapie, ça c'est tout ce qu'on ne veut pas entendre, c'est honteux de dire ça, arrêtez !"

Les internautes ont eux aussi été choqués : "Il se prend pour quoi Stéphane Tapie ! Oser critiquer le physique ! Il s'est regardé dans une glace ?", "Je n'aime pas du tout Masiero à tel point que je ne regarde pas Capitaine Marleau, le personnage se confondant trop avec l'actrice, mais la remarque de Tapie était complètement déplacée". Face à la polémique, il a tenté de se justifier dans un tweet : "Une jeune bombe avec le même 'déguisement' aurait été également un 'laidron'. L'image de la femme, c'est pas des tampons dans les oreilles et du sang plein le corps".

@TPMP Que fait Stéphane tapie dans cette émission ? Il est arrogant il ne dit que des conneries il fout tout le monde mal à l’aise, il est misogyne stupide et incompatible avec tous les sujets pire encore on se sent très mal à l’aise lorsqu’il ouvre la bouche. Baba, vire moi ça ! — Vanel (@AntoineVanel) March 15, 2021

Stéphane Tapie qui ose insulter Corinne Masieiro de "laideron" ! Lui qui a triplé de volume et ressemble à Pat Hibulaire ! Il a pas honte ! C'est pas un argument et ça montre à la fois ses limites intellectuels et son manque de lucidité ! Qu'on lui tende vite un miroir ! #TPMP pic.twitter.com/QliJFqKIHx — Alem Bou (@alemboubou) March 15, 2021

Une jeune bombe avec le même "déguisement " aurait été également un « laidron » L’image de la femme c’est pas des tampons sur les oreilles et du sang pleins le corps. — Stéphane Tapie (@TapieStephane) March 15, 2021

