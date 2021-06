TPMP : Cyril Hanouna recadre violemment l'un de ses chroniqueurs

Ce jeudi sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna recevait Carla Moreau et Kevin Guedj, candidats emblématiques de l'émission "Les Marseillais". Ces derniers ont annoncé qu'ils quittaient définitivement W9 et le programme pour se consacrer à de nouveaux projets sur C8 : "On a décidé d'arrêter. C'est une décision compliquée. On s'est connu là-bas. On était bien avec cette production. Pour notre bien personnel, c'est la chose à faire. Paga, Julien, Jessica, Maeva, on les adore…" expliquait le candidat. En effet, Cyril Hanouna a décidé avec H2o de produire une nouvelle télé-réalité autour de leur mariage qui va se dérouler prochainement et que "d'autres concept suivront".

"va te faire foutre"

Plein de bonne nouvelle qui fait la joie de Cyril Hanouna. Mais alors que l'ambiance était paisible sur le plateau, cette dernière s'est rapidement tendue quelques minutes après. Et pour cause, l'animateur s'en est pris vivement à Jean Messiha, chroniqueur désormais récurrent de l'émission avec qui les tensions sont parfois palpables. Et pour cause, invité sur le plateau de Pascal Praud dans "L'heure des pros", l'homme politique anciennement affilé au Rassemblement National avait déclaré : "Tous les chroniqueurs qui sont sur le plateau de TPMP, je ne les aime pas", et d'ajouter : "Je ne vais pas leur dire 'barrez-vous !' Je n’aime pas leurs idées mais (...) il ne me viendrait pas à l’esprit de leur dire 'barre-toi'".

Depuis, les relations sont parfois en dents de scie entre les deux. Pour preuve, ce jeudi, Cyril Hanouna a demandé à Jean Messiah de donner son avis sur l'affaire Mila après la pub, ce qu'il a refusé. Un refus qui l'a vivement agacé, il s'en est alors pris violemment à l'homme politique : "Tu diras après ! Ce n'st pas possible ce mec-là ! Va te faire foutre !"

Par J.F.