TPMP : Cyril Hanouna regrette d’avoir refusé de produire Mask Singer

Ce lundi 23 novembre 2020, Cyril Hanouna était aux commandes d’un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste". Comme chaque soir, l’animateur et sa bande de chroniqueurs ont abordé de nombreux sujets. Cyril Hanouna a notamment interviewé le psychologue Tony Arpin, qui a expertisé Jonathann Daval condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia Fouillot. Cyril Hanouna a également reçu le chanteur Vianney qui s’est fait surprendre par son frère Edouard ! Ensuite, la vétérinaire Hélène Gateau s’est rendue sur le plateau de TPMP pour réagir à la disparition de visons atteints de la Covid-19. Un programme chargé ! Mais ce n’est pas tout. Cyril Hanouna a également fait une révélation de taille.

"On a vraiment été des abrutis"

Alors qu’il revenait sur le dernier numéro de "Mask Singer" diffusé ce samedi 21 novembre 2020, Cyril Hanouna a d’abord confirmé que Larusso était bien cachée derrière le déguisement du manchot. Cyril Hanouna a aussi révélé qu’il avait refusé de produire l’émission "Mask Singer". Un choix qu’il regrette amèrement. "C'est un format qui cartonne en Corée. Mais mon partenaire et moi, je vous dis la vérité, on a vraiment été des abrutis…", affirme l’animateur et producteur de TPMP. Et de poursuivre : "Les producteurs sont allés voir TF1 et France 2. Ils sont arrivés dans le bureau de la directrice des divertissements de France 2 et il lui ont dit : 'On a un truc, mais sache que ce n'est pas pour toi, c'est trop cher pour vous. Mais on vous le montre quand même !' Je vous jure que ce n'est pas une vanne. C'est entre 1,2 million et 1,3 millions d'euros l'épisode. On s'était dit avec mon partenaire, que j'aime beaucoup, que ça pouvait marcher sur une saison, que ça pouvait tenir une deuxième saison, mais pas sur trois saisons. Et comme on pensait à un succès comme ‘Koh-Lanta’, comme ‘The Voice’, on voulait miser sur une marque qui puisse rester 10 ans à l'antenne".

Par Matilde A.