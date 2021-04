TPMP : Cyril Hanouna répond au tacle de Patrick Timsit

Lundi 29 mars, Patrick Timsit était invité chez Yann Barthès dans Quotidien et avait violement critiqué Touche pas à mon poste. "Voilà dix bonnes raisons d’arrêter [sa carrière]. Je vous donne tout de suite dix bonnes raisons d’arrêter. En un, j’ai tous mes points de retraite. Et vu le nombre d’émissions à la c** que j’ai faites, j’ai même le droit à la pénibilité du travail. En une seule émission de Cyril Hanouna, ça fait quatre trimestres : nuisances sonores, nuisances visuelles… Ça te détruit les neurones. Ça te réduit ton espérance de vie", avait-il déclaré.

Réponse immédiate

"Je l'ai invité le lendemain pour qu'il vienne ici, il ne m'a même pas répondu", a indiqué Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, avant d’ajouter : "Mais bon, c'est vrai que Patrick Timsit et le courage ça fait deux. Je sais que demain si je le croise dans la rue, il va c**** dans son froc", a-t-il déclaré. Benjamin Castaldi, qui n’a pas été épargné, a aussi pu s’exprimer : "Ce qui est terrible pour lui, c'est que ce n'est pas drôle du tout. […] En même temps, comme il ne fait plus grand-chose maintenant, il s'occupe un festival à Ramatuelle. Et quand on s'occupe d'un festival à Ramatuelle c'est qu'on est plutôt sur la pente descendante. […] Et je vais vous dire franchement, j'ai eu plein de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit que le plus triste c'est qu'il n'est pas drôle".

Jeudi 1er avril dans TPMP, Cyril Hanouna a invité le sosie de Patrick Timsit sur le plateau et décidé de joindre l'humoriste par téléphone. Sur le répondeur de ce dernier, on pouvait entendre ce message : "Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Patrick Timsit, laissez un message et je vous rappelle dès que j'ai fini de regarder Quotidien". Cyril Hanouna a donc réagi en déclarant: "Patrick, il faut que tu sois drôle un peu ! À mon avis, il ne va pas vendre beaucoup de tickets !"

Par Sarah Chelly