TPMP : Cyril Hanouna révèle que Jean-Michel Maire a encore contracté la Covid-19

Ce lundi 7 décembre 2020, Cyril Hanouna était fidèle à son poste sur C8. Avant d'accueillir Matt Pokora et de faire un débrief de la cérémonie des NRJ Music Awards, le trublion du PAF a expliqué aux téléspectateurs pourquoi deux de ses chroniqueurs manquaient à l'appel.



"Jean-Michel est fatigué, il est malade. On ne va pas se mentir, il a la Covid. Ce n'est pas une honte ! Il est très fatigué. Il l'a pour la deuxième fois" a confié Cyril Hanouna avant de préciser avoir eu des nouvelles de son acolyte par sms : "Dès qu'il ira mieux, il reviendra parmi nous, a-t-il assuré. Mais là pour l'instant, il est fatigué. On pense très fort à lui parce qu'on l'adore". Et Géraldine Maillet d'ajouter que son collègue avait perdu le goût...



Dans le même temps, Jean-Michel Maire s'est empressé de rassurer les téléspectateurs via son compte Twitter. Le chroniqueur de 59 ans a expliqué être confiné avec sa compagne, également testée positive à la Covid-19 et a ajouté qu'il espère revenir la semaine prochaine.

Jean-Michel Maire touché par le coronavirus pour la 2de fois

Ce n'est pas la première fois que Jean-Michel Maire est touché par le coronavirus. En mars dernier, le chroniqueur avait déjà contracté le virus, durant le premier confinement. "Il a des courbatures, il est fatigué, il a dû mal à serrer les poings, il a de la fièvre" avait alors expliqué Matthieu Delormeau.



En faisait le point sur les absents, Cyril Hanouna a donné des nouvelles de Valérie Benaïm. L'occasion pour nous d'apprendre que la chroniqueuse souffre depuis ce week-end, de nouvelles fortes douleurs au dos : "En plus, elle voulait un peu se reposer parce qu'elle a été très marquée par tout ce qui s'est passé en début d'année. Toutes les insultes qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux, sachez que ça l'a beaucoup peinée. Et là en plus se rajoute son mal de dos. Je l'ai eu ce week-end, elle était au bout de sa vie" a déclaré Cyril Hanouna avant de demander aux téléspectateurs de lui envoyer quelques messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Par E.S.