TPMP : Cyril Hanouna revient sur le départ de Matthieu Delormeau

Le 19 juin dernier, Matthieu Delormeau annonçait au Parisien son départ de l’émission "Touche pas à mon poste" dans laquelle il était animateur depuis 2015. S’il se disait prêt pour de nouvelles aventures, il confiait qu’il n’avait encore aucun projet pour septembre. "Je n’ai aucune discussion avec personne, pas de salaire qui m’attend ailleurs".

Dimanche 30 août, Cyril Hanouna a accordé une interview au Parisien. Il évoque sa rentrée très chargée avec pas moins de trois émissions diffusées en direct et à la suite. Les téléspectateurs le retrouveront dès 17h45 pour "Balance ton post !" suivie de "Touche pas à mon poste" puis de "A prendre ou à laisser" sur C8. "Ce sera un vrai marathon, surtout pour nos équipes. Ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi excité pour une rentrée !" révèle l’animateur au quotidien. Une reprise qui se fera avec de nouveaux chroniqueurs et sans Matthieu Delormeau donc…

"Il y aura toujours une place pour lui"

"Matthieu a énormément donné. Avec lui, j’étais au spectacle !" confie Cyril Hanouna à propos de son ancien chroniqueur. Puis il ajoute, "TPMP c’est énormément de pression pour les chroniqueurs car ils sont obligés de donner leur avis tous les soirs. Moi, je mets mon grain de sel, je peux me laisser emporter car c’est mon caractère mais je suis là pour recadrer le débat. Eux, on leur demande de prendre parti et cela peut déclencher ensuite des commentaires violents". Le présentateur qui a annoncé la venue de Gérard Depardieu dans TPMP ce lundi 31 août semble en bons termes avec Matthieu Delormeau et lui envoie un message, "Quand Matthieu me dit qu’il s’est éclaté mais qu’il a besoin de souffler et de décompresser, je l’écoute. Il y aura toujours une place pour lui".

Par Valentine V.