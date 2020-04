TPMP : Cyril Hanouna revient sur sa participation à l'Eurovision et se moque de lui

Les journées passent et peuvent se ressembler, mais Cyril Hanouna est toujours là pour divertir les téléspectateurs depuis son salon. Son émission "Touche pas à mon poste", qui a fêté ses 10 ans le 1er avril dernier, a été renommée "Ce soir chez Baba", le temps du confinement. Eh oui, les mesures sanitaires obligent de rester chez soi pour sauver des vies. C'est ce que Cyril Hanouna fait, mais il continue de dévoiler des séquences hilarantes. D'ailleurs, dans l'émission de ce mardi 7 avril, l'animateur phare de C8 est revenu sur sa prestation à l'Eurovision et son look l'a bien fait rire. Il n'a pas hésité à se moquer de lui tout comme ses chroniqueurs...

"je ne veux aucun commentaire derrière"

Juste avant de lancer "le jeu des boiboites" afin de permettre à un téléspectateur de remporter de l'argent et de partager la somme avec les hôpitaux de Paris et de France, Cyril Hanouna a tenu à défendre Elodie Gossuin, qui est encore victimes de critiques après avoir donnée les points de l'Eurovision en 2016 en chantonnant le refrain d'Amir, le candidat Français. En revenant sur cette polémique, le présentateur de C8 a rappelé qu'il était également passé par là et que la situation était vraiment complexe. Juste avant de lancer la séquence, Cyril Hanouna a révélé : "Je vais vous faire un petit kiff. Je sais pas si vous le savez, mais moi aussi une année, j'ai donné les points à France Télévisions pour l'Eurovision. Avant d'animer l'Eurovision, j'ai donné les points l'année d'avant (...). J'étais seul, le truc c'est que vous êtes seuls à France Télévisions, on vous appelle à un moment et vous êtes dans un studio où il n'y a plus personne. Il est hyper tard quand vous donnez les points, il est 00h30 ou 1h du matin. Je vais vous demander juste un truc, je vais passer cette séquence mais je ne veux aucun commentaire derrière. On fait comme-ci on ne l'avait pas vu.".

Des problèmes de vue ?

Après cette séquence, Cyril Hanouna a accepté un seul commentaire de la part de ses chroniqueurs et Géraldine Maillet a bien évidemment posé la question dont tout le monde rêvait. "Vous aviez des lunettes pour un petit look ou vous aviez des problèmes de vue ?". Cyril Hanouna a répondu en se marrant : "Je sais pas, j'ai l'impression que maintenant je vois bien" et n'a pas hésité à se moquer de son look qui ressemblait à "son prof de maths.". Une chose est sûre, c'est que Cyril Hanouna possède un grand sens de l'humour et n'hésite pas à se tacler.

Par Solène Sab