TPMP : Cyril Hanouna revient sur ses anciennes difficultés financières

C'est dans un contexte particulier que TPMP a fêté ses 10 ans ce mercredi 1er avril. Depuis son domicile, Cyril Hanouna a animé son émission "Ce soir chez Baba" avec ses chroniqueurs en visio-conférence pour célébrer cet anniversaire. Matthieu Delormeau, Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi, Gilles Verdez, Jean-Michel Maire ou encore Kelly Vedovelli ont répondu à l'appel pour se remémorer plusieurs anecdotes. Si TPMP rencontre un fort succès depuis plusieurs années, les débuts de Cyril Hanouna sur France 4 n'ont pas été faciles. Son ancien patron, Nicolas Pernikoff, est revenu sur une période compliquée de l'animateur. Avant de se lancer dans TPMP, Cyril Hanouna a tâtonné : "Il était un peu partout, y avait rien qui décollait, lui était pas bien dans ses baskets, si je peux me permettre de le dire. (...) Et puis c'était dur, financièrement, ça n'a pas été des moments faciles pour Cyril".

"Il était à moitié au bord des larmes"

A l'évocation de ces difficultés financières, Cyril Hanouna s'est alors rappelé du jour où il voulait "vendre un billard" à son patron. Nicolas Pernikoff raconte l'anecdote : "Un jour, je le dépose en bagnole. On avait encore raté un truc, et j'en suis aussi responsable des ratages ; on ne fait pas que des réussites dans ce métier. Et je le laisse à son appartement à l'angle de la rue à Boulogne. Il était à moitié en larmes et il me dit 'Tu sais, j'ai des problèmes de thunes en ce moment...' et puis tout d'un coup il me regarde (...) et me dit : 'Et dis-moi mon amour, tu veux pas m'acheter, j'ai une table de billard ?!'. (...) Le truc qui tombe comme ça ; il était à moitié au bord des larmes et il veut me vendre une table de billard...". Désormais, c'est Cyril Hanouna qui récompense ses téléspectateurs.

Par Marie Merlet