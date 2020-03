TPMP : Cyril Hanouna tacle Christophe Beaugrand en direct et remet les choses au clair

Les tensions sont au rendez-vous entre deux animateurs. Alors que Cyril Hanouna a décidé d'animer tous les soirs, "Touche pas à mon poste" depuis son salon pour respecter le confinement imposé et surtout, protéger ses équipes, cela ne l'empêche pas de revenir sur les moments forts de l'actualité. Dans l'émission du mercredi 25 mars, Cyril Hanouna a recueilli le témoignage d'une aide-soignante qui avait reçu un mot de ses voisins, lui demandant de déménager. Bien évidemment ce témoignage a indigné Cyril Hanouna, ses chroniqueurs et tous les Internautes. Quelques heures plus tard, Christophe Beaugrand a lui aussi relayé l'information et certains Internautes lui ont précisé que la nouvelle avait déjà été annoncée dans "Touche pas à mon poste". Cette remarque ne lui a pas plu et il a attaqué l'émission sur son compte Twitter. Si Cyril Hanouna l'a taclé à son tour ce jeudi 26 mars sur Twitter, il a décidé de lui répondre en direct dans le nouveau numéro du soir de "Touche pas à mon poste" et a expliqué, tout en transparence, l'origine de ses tensions avec Christophe Beaugrand.

Cyril Hanouna a été clair. Dans "Touche pas à mon poste" de ce 26 mars, il a révélé : "Je vais mettre une cartouche à Christophe Beaugrand. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Un moment sur Europe 1, Laurent Ruquier est parti ur RTL pour faire le 16h-18h (...) et Europe 1 m'a proposé de reprendre le 16h-18h de Laurent Ruquier à l'époque. On avait signé quatre ans mais je l'ai fait deux ans. Christophe Beaugrand vient me voir et me dit : 'Est-ce-que je peux faire partie de la bande? Car j'étais avec Laurent Ruquier et je ne sais pas s'il va me reprendre car il part sur RTL. Donc je lui ai dit, 'écoute, moi j'ai déjà ma bande mais tu peux passer un casting. Je vais te faire passer un essai et si ça se passe bien, avec plaisir'. Et puis, je vous dis toute la vérité, il a passé l'essai et franchement, j'étais pas sur le c*l. Il est meilleur au loto. Donc je lui ai dit gentiment, enfin je me rappelle plus si je lui ai dit, mais il a compris de lui-même qu'il n'allait pas faire partie de l'équipe. Et depuis, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Alors s'il a un problème, viens Christophe, on va aller prendre un café tous les deux après le confinement.".

Cyril Hanouna a continué son histoire et a ajouté : "Je vais vous dire la vérité. Après je faisais la matinale de Virgin Radio à l'époque et j'ai toujours gardé un oeil sur la production de la matinale car je suis très proche des patrons de Virgin Radio. Et ils m'avaient dit, on va prendre Christophe Beaugrand. J'ai été très sympa avec lui, j'ai dit 'bonne idée, Christophe Beaugrand fera le taff' et j'ai poussé pour que ce soit lui. Et après, vue ses résultats d'audiences, j'ai dit, 'je pense qu'il vaut mieux mettre un taulier' et j'ai mis Camille Combal qui cartonne encore aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire les chéris, donc depuis il m'en veut et chaque fois qu'il peut nous mettre une cartouche, il nous la met.". Mais alors, Christophe Beaugrand réagira-t-il après les propos de Cyril Hanouna ?

