TPMP : Cyril Hanouna tacle violemment Charlize Theron

Cyril Hanouna a une dent contre Charlize Theron et il le fait savoir ! Tout a commencé il y a presque un quand l'actrice est venue sur le plateau pour faire la promotion de son film Séduis-moi si tu peux. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Au cours de l'émission, l'animateur a embrassé la traductrice des acteurs sur la joue, ce qui avait fortement agacé Charlize Theron qui l'avait alors sèchement recadré "vous devriez peut-être lui demander la prochaine fois".

Depuis l'animateur n'a toujours pas digéré cette remarque. À plusieurs reprises, il n'a cessé d'enchaîner les piques envers l'actrice, et même presque un an après.

Ce jeudi 19 mars dans l'émission Touche Pas à Mon Poste en direct de son salon, Cyril Hanouna a répondu à un internaute qui lui demandait "le pire invité" qu'il ait reçu dans TPMP.

"Elle a une pastèque pas possible"

Il a répondu avec beaucoup d'amertume : "La Chalize Theron c'était une tannée. On ne pouvait rien faire. J’ai un regret, c’est de ne pas l’avoir chocolatée celle-là. Je l’aurais chocolatée, on aurait eu une darka internationale. Après l’émission j’ai demandé : “Qui lui a dit de venir à celle-là ?” Et on m’a dit que c’était obligé parce qu’ils voulaient venir chez nous pour la promotion du film. Le film, en plus, a pris une énorme banane ! »

Mais Cyril Hanouna qui a dévoilé la date de fin de TPMP, ne s'arrête pas là, il continue : "Une pastèque pas possible, elle m’a cassé les ***** […] Elle a mis huit heures au maquillage et l’autre aussi qui était avec elle c’était une tannasse. À la fin de l’émission, j’ai dit : “On aurait dû la chocolater”. Mais on m’a dit que si on l’avait fait, on aurait pris un procès parce qu’elle est l’égérie d’une marque de luxe.".

Avant de conclure et d'insister une dernière fois : "Pour moi, c’est Charlize Theron l’invitée la plus relou qu’on ait eue dans l’émission"

Par J.F.