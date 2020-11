TPMP : Cyril Hanouna toujours en guerre avec Arthur ?

Cela fait plusieurs années maintenant que Cyril Hanouna et Arthur se taclent par émission interposée. Tout a commencé en 2013 sur le plateau de "L'hebdo des médias" sur CNews, iTélé, à l'époque, Arthur et Cyril Hanouna étaient invités et l'animateur de TF1 avait alors souhaité mettre les choses au clair sur les petites piques que lui lançait parfois Cyril Hanouna, qui a récemment défendu Didier Raoult. "Ce n’est pas parce qu’il dit des saloperies régulièrement sur moi qu’on va se fâcher. Il a démarré avec moi (dans Les enfants de la télé, Ndlr). Je lui ai appris à dire des conneries…”. Avant de poursuivre de manière un peu plus virulente : "Tu devrais apprendre à fermer ta gu*ule car tout ça va un jour se retourner contre toi. Ferme-là un peu !” La guerre était déclarée.

"Arthur ne sait pas écrire"

Dans ses émissions, Cyril Hanouna n'a donc pas hésité à rendre la pareille à Arthur à de nombreuses reprises. Mais alors que l'on pensait que la hache de guerre était plus ou moins enterrée, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas.

Ce mardi 10 novembre sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna qui pourrait arrêter TPMP, s'en est pris à Arthur. L'animateur et les chroniqueurs débattaient à propos sur JDD qui a décidé d'intégrer Eric Zemmour dans la liste des personnalités préférées des Français, leur laissant le soin de voter. Jean-Michel Maire a justifié la présence du polémiste : "Tu n’achètes pas le bouquin de quelqu’un que tu détestes. Quand il vend 500.000 exemplaires, ce sont 500.000 personnes qui l’aiment". Et pour étayer son argumentaire il ajoute : "Arthur sort un bouquin vous l'achetez ?, ce à quoi Cyril Hanouna a immédiatement répondu : "Non mais Arthur ne sait pas écrire, c'est pas pareil".

Par J.F.