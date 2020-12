TPMP : Danielle Moreau en larmes en évoquant sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer

Ce vendredi 11 décembre 2020, Benjamin Castaldi animait un numéro inédit de "Touche pas à mon poste ouvert à tous" sur C8. Les polémiques autour de Miss France 2021, le retour de la série Caméra Café… Benjamin Castaldi et sa bande sont revenus sur l’actualité média de la semaine. Ils ont également évoqué le documentaire poignant d’Elie Semoun sur son père, décédé cette année. Dans ce documentaire, Elie Semoun dévoile des images bouleversantes de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce sujet a déclenché une vive émotion chez Danielle Moreau. Et pour cause, si la chroniqueuse de Cyril Hanouna se fait plutôt discrète sur sa vie privée, elle a confié que sa mère était aussi atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Danielle Moreau bouleversante en évoquant sa mère

Après avoir remercié Elie Semoun d’avoir réalisé ce documentaire "utile", Danielle Moreau n’a su contenir ses larmes. "C'est une maladie, on est tellement seul et démunis face à ça. Et du coup, je me suis sentie moins seule en regardant ce documentaire parce qu'on s'énerve face à des gens comme ça, on leur répète 15 fois les mêmes choses. L'agressivité, je la connais aussi. C'est un documentaire utile", a déclaré la chroniqueuse. La voix tremblotante, Danielle Moreau a ajouté : "L'humour c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Il faut vraiment jouer cette carte de l'humour, ma maman ne se souvient de presque rien. Il a de la chance Elie, son papa se souvient de sa maman. Moi, ma maman ne se souvient même plus de son mari qu'elle a tellement aimé…".

Par Matilde A.